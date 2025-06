Si conclude l’anno scolastico, Falcomatà “grazie all’intera comunità scolastica cittadina, i ragazzi continuino a coltivare i loro sogni”

In occasione della fine dell’anno scolastico, il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha rivolto un pensiero agli studenti, alle studentesse, ai loro insegnanti, alle famiglie ed agli operatori del mondo della Scuola.

“Esprimo il mio più sincero apprezzamento e riconoscimento per il lavoro svolto, anche quest’anno, dal mondo della scuola che, con responsabilità e impegno, si è dedicato alla crescita ed alla formazione dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze.

A tutti gli studenti ed alle studentesse va un il più forte incoraggiamento a continuare a coltivare sogni, speranze, ambizioni e obiettivi, con la consapevolezza che il loro impegno è il motore del nostro futuro”.

“Un ringraziamento particolare lo rivolgo ai dirigenti scolastici ed agli insegnanti ha aggiunto Falcomatà che, con passione e professionalità, continuano a tener vivo il desiderio di trasmettere conoscenza e valori fondamentali alle nuove generazioni.

Un grazie non può non andare alle famiglie, sempre presenti nel supportare i propri figli e nel continuare a rappresentare uno dei pilastri fondamentali nel processo educativo in una società che ha un costante bisogno di buoni esempi e punti fermi”.

“Quindi ha proseguito il sindaco esprimo un profondo senso di gratitudine per i lavoratori del sistema scolastico, per il personale Ata e quanti, dietro le quinte, con abnegazione e senso di responsabilità, si muovono per permettere il perfetto funzionamento dei nostri istituti”.

“Auguro a tutti, infine ha concluso Giuseppe Falcomatà un’estate serena e ricca di momenti di gioia, di spensieratezza e di rinnovata energia per affrontare, con entusiasmo e vigore, le sfide del prossimo anno.

Noi continueremo ad operare per il bene comune e per una città che sia a misura dei giovani e dei lavoratori, che sappia ascoltare, coinvolgere e mettere al centro le esigenze di una comunità in costante crescita”.