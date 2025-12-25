Si conclude un altro anno ricco di soddisfazioni per l’associazione I Baroncini APS

Un’associazione attiva durante tutto l’anno, prevalentemente un’associazione Teatrale, che si impegna, durante il periodo estivo portando in scena, in quasi tutta la regione, spettacoli brillanti, in vernacolo, partecipando a varie rassegne, con riconoscimenti importanti per tutta la compagnia.

L’anno si chiude con oltre 20 spettacoli teatrali e diverse collaborazioni con enti ed associazioni del territorio.

Da menzionare il grande impegno nel sociale e, a tal proposito, importantissimo l’evento, ormai calendarizzato, “Una Poltrona per la Vita”, giunto alla 4° edizione.

Un evento di grande impatto mediatico e di grande spessore, che ha lo scopo di raccogliere fondi, interamente destinati all’acquisto di poltrone chemioterapiche per i nostri ospedali; organizzato nel mese di ottobre, mese della prevenzione ai tumori femminili, insieme ad una giornata di screening gratuita, per le donne che vogliano fare prevenzione.

Dopo aver consegnate10 poltrone, tra i DH oncologici di Germaneto CZ, Morelli di RC, Melito Porto Salvo e Crotone, anche quest’anno si è riusciti ad acquistare e consegnare, con grandissimo orgoglio, 2 poltrone chemioterapiche per il DH oncologico, in apertura, presso l’ospedale “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena, grazie alla collaborazione ed alla grande sensibilità dimostrate dalla direzione sanitaria, dalla dottoressa Liotta e dal dottore Nasso che si ringrazia.

In attesa di un’ulteriore consegna presso il DH oncologia di Germaneto, metà gennaio.

L’associazione, pronta ed attenta alle problematiche del territorio, continua a lavorare per migliorare sempre più, con il sostegno di tutti.

Un particolare ringraziamento alle Istituzioni, al Consiglio Regionale della Calabria, che hanno dimostrata sensibilità nei confronti del nostro evento e della nostra Associazione.