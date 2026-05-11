Si è conclusa al VOI Floriana Resort di Simeri Crichi la seconda edizione di VOI Academy 2026, il progetto di formazione esperienziale promosso da VOIhotels, divisione alberghiera di Alpitour World, con l’obiettivo di ridurre la distanza tra scuola e mondo del lavoro nel settore turistico‑alberghiero.

Dal 4 all’8 maggio, il resort ha ospitato giornate di full immersion che hanno coinvolto circa 150 studenti provenienti da nove istituti alberghieri italiani, con una significativa presenza di scuole calabresi, siciliane e pugliesi, a conferma del ruolo strategico del Sud Italia nella formazione dei professionisti dell’ospitalità.

La serata conclusiva del 7 maggio ha visto anche la partecipazione di importanti rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali, tra cui l’On. Wanda Ferro, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, e l’On. Filippo Mancuso, Vice Presidente del Consiglio regionale della Calabria, a testimonianza dell’attenzione verso iniziative che favoriscono l’occupazione giovanile e il rafforzamento del legame tra formazione, imprese e territorio.

Durante l’Academy, i partecipanti hanno potuto vivere un’esperienza concreta di lavoro alberghiero, attraverso formazione pratica per reparto, simulazioni operative, attività di team working, momenti strutturati di valutazione e feedback, oltre a iniziative tematiche pensate per riprodurre le dinamiche reali di una struttura turistica in piena attività.

Gli studenti coinvolti provengono dagli istituti:

IIS “Euclide” di Bova Marina (RC)

IPSEOA “Don Pino Puglisi – Fortunato Fedele” di Centuripe (EN)

IPSSEOA “Mandralisca” di Cefalù (PA)

IPSSEOA “Pietro Piazza” di Palermo

IIS “Antonello” di Messina

IISS “Salvatore Pugliatti” di Taormina (ME)

IPSAR “Federico II di Svevia” di Siracusa

IPSSAT “Rocco Chinnici” di Nicolosi (CT)

IPSSEOA “Sandro Pertini” di Brindisi

«La VOI Academy nasce dalla volontà di costruire un ponte concreto tra formazione e mondo del lavoro», dichiara Paolo Terrinoni, Amministratore Delegato di VOIhotels.

«Investire sui giovani significa accompagnarli in un’esperienza reale, fatta di pratica, responsabilità e cultura del servizio. È un impegno che riguarda l’azienda, le scuole e i territori in cui operiamo, e che consideriamo strategico per il futuro dell’ospitalità».

La VOI Academy non è una semplice attività formativa, ma un percorso strutturato di formazione e orientamento al lavoro, dedicato ai principali reparti operativi dell’hotel ricevimento, sala, bar e cucina e pensato per valorizzare non solo le competenze tecniche, ma anche le attitudini, le soft skill e la capacità di lavorare in squadra.

In un contesto in cui il settore turistico continua a registrare difficoltà nel reperimento e nella fidelizzazione delle risorse, VOIhotels sceglie di investire in un modello che integra formazione, selezione e cultura aziendale, trasformando l’avvio della stagione estiva in un momento strategico di crescita condivisa.

La scelta della Calabria come sede dell’Academy e il coinvolgimento attivo di numerosi istituti alberghieri del Sud Italia confermano l’attenzione dell’azienda verso i territori a forte vocazione turistica e il valore della collaborazione tra imprese e scuole come leva concreta per uno sviluppo sostenibile dell’occupazione nel settore dell’ospitalità.

***

In allegato il comunicato stampa integrale e un’immagine a supporto.

Vi auguriamo un buon lavoro,

Ufficio Stampa Alpitour World