Si è concluso il 2° corso di formazione e aggiornamento per ispettori tecnici di revisione auto.

Il corso è stato organizzato da FOEMA Group, Formazione e Management. Presso la sede dell’ente formativo a Gioia Tauro ( RC ) in collaborazione con CLAAI (Confederazione delle Libere Associazioni Artigiani Italiane) Città Metropolitana di Reggio Calabria e l’ACRQ (Associazione Centri di Revisione di Qualità).

Al Corso hanno partecipato 7 aziende. Il corso è stato tenuto da docenti specializzati del settore, ing. Ferdinando, Dott.ssa, Deborah Antipasqua e dal Dr. Esposito Raffaele coordinatore dell’ente. Nei prossimi giorni si terrà l’esame finale per la conferma dei requisiti di direttore tecnico.

La partecipazione al corso è obbligatoria per il proseguimento dell’attività di revisione.

Rosario Antipasqua, Coordinatore – CLAAI, di categoria esprime soddisfazione, in quanto la nostra iniziativa formativa ha coinvolto nei vari corsi svolti oltre 40 aziende e ha ricevuto un riscontro positivo. Abbiamo già in programma Il prossimo corso che si terrà a settembre/ottobre, c.a.

Inoltre va ricordato che l’aggiornamento per ispettori tecnici di revisione è essenziale per garantire la sicurezza stradale e l’efficienza dei veicoli. La collaborazione tra enti di formazione e associazioni di categoria è fondamentale per offrire corsi di qualità e aggiornati e sottolinea l’importanza della formazione nel settore.

Per chi fosse interessato a partecipare al prossimo corso di settembre/ottobre è consigliabile iniziare a richiedere informazioni agli organizzatori. È importante tenersi aggiornati sulle normative vigenti in materia di revisione auto.