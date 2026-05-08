Si è svolta oggi presso l’ITIS “Michele Maria Milano” di Polistena l’iniziativa “PiantiAMO il FUTURO”, promossa dall’Associazione CivicaMente – Cultura e Solidarietà nell’ambito delle attività dedicate alla sostenibilità ambientale e alla formazione civica delle nuove generazioni.

Nel corso della mattinata sono stati piantati nel cortile dell’istituto 10 arbusti di melograno donati dall’associazione alla scuola. Gli studenti hanno preso parte attivamente all’iniziativa, vivendo un’esperienza educativa concreta legata al rispetto dell’ambiente, alla cura dei beni comuni e alla responsabilità condivisa.

Particolarmente significativo l’impegno assunto dagli stessi studenti, che si occuperanno del mantenimento e della cura degli arbusti nel tempo, trasformando il progetto in un percorso duraturo di crescita e sensibilizzazione ambientale.

Il melograno, simbolo di abbondanza, unione e fertilità, è stato scelto come rappresentazione della comunità scolastica e del valore della crescita condivisa: tanti semi diversi che convivono e crescono insieme, proprio come le nuove generazioni chiamate a costruire il futuro.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto all’azienda polistenese Vivai Filippone, che ha sostenuto concretamente la realizzazione dell’iniziativa, dimostrando attenzione verso il territorio, il mondo della scuola e i temi della sostenibilità.

“Attraverso piccoli gesti concreti ha dichiarato la Presidente dell’Associazione CivicaMente, Prof.ssa Vincenza Armino – possiamo trasmettere ai giovani valori importanti come il rispetto della natura, la responsabilità e il senso di appartenenza alla comunità.

Questi arbusti cresceranno insieme ai ragazzi e rappresenteranno nel tempo un segno vivo di speranza e partecipazione”.

L’iniziativa rientra nei percorsi di Educazione Civica, Ecosostenibilità e Orientamento promossi dall’istituto scolastico e conferma l’importanza della collaborazione tra associazioni, scuola e realtà produttive del territorio nella costruzione di una comunità più attenta e consapevole.