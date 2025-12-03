Si è svolto gli “Stati Generali del Volontario e Volontariato”, evento promosso dal Forum Terzo Settore – ETS – INTERVISTE

Scalea (CS), 3 dicembre 2025 – Mercoledì 3 dicembre, i locali della Sala Consiliare del Comune di Scalea, hanno ospitato gli “Stati Generali del Volontario e Volontariato, l’evento promosso dal Forum Terzo Settore – ETS in collaborazione con le realtà associative del territorio.

La manifestazione, che ha registrato un parterre d’eccezione nel terzo settore in ambito locale, oltre agli studenti delle classi V del Liceo Scientifico “Pietro Metastasio” di Scalea, nasce dall’intento di riunire volontari, operatori sociali, istituzioni attorno al solo scopo di delineare il volontariato del futuro.

Ad inaugurare i lavori, la Portavoce del Forum Terzo Settore Tirreno Cosentino Concetta Grosso, a cui sono seguiti i saluti istituzionali da parte del Sindaco di Scalea, Mauro Russo e dell’Assesssore alle Politiche Sociali Emilia Licursi.

L’evento ha proseguito con gli interventi della Presidente del Centro Servizi per il Volontariato (CSV) Rachele Celebre, della Direttrice del Distretto Sanitario Tirreno dell’Asp di Cosenza, Angela Riccetti, delL’Assessore ai servizi sociali del Comune di Paola, Emilio Pastore, del neo consigliere regionale Antonio De Caprio, del Portavoce del Forum Terzo Settore Jonio/Pollino, Raniero Filippelli, della Presidente della Cooperativa Idea 90 e ARTEDO, Emilia Mezzatesta e del Coordinatore Tecnico Commissione Politiche Sociali – Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, Renato Gaspare.

Significativi anche gli interventi da parte dei rappresentanti della associazioni operanti nel terzo settore del territorio, che hanno fatto luce sui punti di forza del volontariato e sulle criticità e puntando a soluzioni concrete per il rafforzamento di un settore, oggi in crescita.

Un’evento che ha sensibilizzato e spronato i giovani ad aderire alla figura del volontario, colui che non solo risponde efficacemente ai bisogni dell’altro, ma che costruisce una società attenta e rispettosa delle diversità dell’altro.