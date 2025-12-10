“Si prega di toccare”, il museo Lìmen inaugura un progetto multisensoriale con il museo statale tattile Omero

Il Museo Lìmen della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, nella sede territoriale vibonese dell’Ente al Valentianum, avvia una prestigiosa collaborazione con il Museo Statale Tattile “Omero” di Ancona, punto di riferimento nazionale per l’arte accessibile attraverso il tatto e l’esperienza multisensoriale.

L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa di promuovere una cultura realmente inclusiva, ampliando le modalità di fruizione del patrimonio artistico affinché l’arte possa essere pienamente vissuta da tutti, senza barriere.

Al centro del progetto “Si prega di toccare” il prestito di un’opera originale della collezione contemporanea permanente del Museo Omero: la scultura “Ragazza con pappagallo” di Aron Demetz, tra i più autorevoli artisti italiani sulla scena internazionale.

L’opera, che non è una riproduzione tattile, potrà essere ammirata visivamente nella Black Gallery del Museo Lìmen e allo stesso tempo esplorata attraverso il tatto da persone non vedenti, offrendo un’esperienza estetica completa ed autentica.

Grazie a questa collaborazione, il Museo Lìmen introduce un modello espositivo innovativo che integra dimensione visiva e tattile, permettendo a vedenti e non vedenti di condividere la fruizione di un’opera d’arte. La visita museale diventa così un’esperienza di incontro, dialogo e scoperta tra diverse modalità di percezione.

Il progetto vede anche il coinvolgimento dell’Unione Provinciale dei Ciechi e degli Ipovedenti di Vibo Valentia, così come di quella di Catanzaro nella realizzazione di una postazione di lettura per non vedenti, in corso di attivazione, alla Biblioteca della Camera di Commercio a Catanzaro, rafforzando la mission del sistema integrato degli attrattori culturali dell’Ente camerale.

La sinergia tra il Museo Lìmen e il Museo Statale Tattile Omero rappresenta un modello virtuoso di cooperazione tra istituzioni museali, promuovendo l’accessibilità come principio fondamentale della cultura contemporanea.

L’esposizione “Si prega di toccare” sarà inaugurata il 18 dicembre p.v. alle ore 11.30 alla Camera di Commercio -sede territoriale di Vibo Valentia, nel corso di una conferenza stampa a cui interverranno: Pietro Falbo -Presidente della Camera di Commercio Catanzaro Crotone Vibo Valentia, Aldo Grassini-Presidente e Fondatore del Museo Statale Tattile Omero di Ancona (in collegamento), Luciana Loprete -Consigliera Nazionale Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS e Presidente APS Sezione Territoriale Catanzaro, Giuseppe Bartucca -Presidente UICI ETS–APS Sezione Territoriale “Giovanni Barberio” Vibo Valentia, Rosario Condorelli Segretario Generale della Camera di Commercio, Raffaella Gigliotti -Funzionario Responsabile Attrattori Camera di Commercio Catanzaro Crotone Vibo Valentia.