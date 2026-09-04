Si scaldano i motori per la nuova stagione dell’Officina dell’Arte
Quattordici appuntamenti tra comicità, teatro, musica e nuovi talenti.
È “Cambio Stagione 2026-2027”, il nuovo cartellone firmato dall’Officina dell’Arte di Peppe Piromalli, che torna ad animare il Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria con una programmazione pensata per coniugare qualità, leggerezza e attenzione al pubblico.
Il progetto nasce da una precisa idea artistica: dare spazio non soltanto ai nomi già affermati, ma anche ad artisti e spettacoli capaci di conquistare la platea attraverso il talento. È la filosofia che Piromalli ha scelto di rilanciare dopo l’esperienza delle precedenti stagioni.
“Ci saranno tante novità, tanti artisti emergenti ma anche amici che torneranno a calcare questo palco” ha spiegato il direttore artistico, sottolineando come la nuova stagione rappresenti una “scommessa reciproca” tra Officina dell’Arte e pubblico.
E il nome scelto, “Cambio Stagione”, non è casuale: racconta proprio la volontà di cambiare prospettiva, scoprire nuovi protagonisti e continuare a costruire un rapporto diretto con gli spettatori.
“Il comune denominatore sarà sempre il sorriso è il messaggio di Piromalli. La gente oggi vive mille problemi e quando viene a teatro ha bisogno anche di rilassarsi”.
Una scelta che guarda anche al portafoglio delle famiglie. La formula dell’abbonamento per i dieci spettacoli della stagione è infatti proposta a 160-200 euro, secondo il posto scelto.
La stagione principale al Cilea propone nove spettacoli in abbonamento, ai quali si aggiungono tre appuntamenti “fuori abbonamento” e due grandi eventi speciali.
Gli eventi speciali
- 23 ottobre 2026 – ore 21.00
Una serata speciale “Il premio Guerrieri” dedicata allo spettacolo e all’incontro con il pubblico.
- 25 ottobre 2026 – ore 21.00
Gran Gala della Comicità Nazionale “Facce da Bronzi”
Una grande serata all’insegna della comicità con Paolo Migone, Pino e gli anticorpi, Gigi Miseferi, Rocco Barbaro, Gennaro Calabrese e I non ti regoli con Giuseppe Mazzacuva e Giuseppe Scorza, per inaugurare con il sorriso il nuovo percorso dell’Officina dell’Arte.
La stagione in abbonamento
- 14 novembre 2026 Ernesto Maria Ponte – “Il diverticolo”
- 11 dicembre 2026 “La sorpresa di matrimonio” diretta da Marco Cavallaro con Giovanna Criscuolo
- 19 dicembre 2026 “Nemici come prima” con Francesco Procopio
- 21 gennaio 2027 “È intelligente… ma non studia!” con Marco Falaguasta
- 14 febbraio 2027 “Sanremo è sempre Sanremo” – Uno spettacolo nel segno della musica e del grande immaginario del Festival.
- 19 marzo 2027 “Amore, ti voglio lasciare” con Alessandra Merico ed Enzo Casertano
- 18 aprile 2027 “Ci pensiamo domani”
- 7 maggio 2027 “Giochiamo al varietà” con Antonello Costa
- 14 maggio 2027 “La Banda degli onesti”
Gli appuntamenti fuori abbonamento
- 24 ottobre 2026 Sigfrido Ranucci – “Diario di un trapezista”
Uno degli appuntamenti più attesi della nuova stagione. Ranucci porterà sul palco un racconto personale e inedito, mostrando un volto diverso rispetto a quello conosciuto dal grande pubblico televisivo.
- 22 gennaio 2027 Roberto Lipari – “C’ho ripensato”
- 21 aprile 2027 – ore 20.45 “Cin Ci Là”
Tre proposte che ampliano ulteriormente il cartellone e confermano la volontà dell’Officina dell’Arte di alternare comicità, teatro e spettacoli capaci di parlare a pubblici diversi.
La vera novità di “Cambio Stagione” è soprattutto culturale: scommettere sul talento prima ancora che sulla notorietà.
Piromalli lo ha spiegato chiaramente presentando il progetto: “A Reggio devono sapere che, se il prodotto è valido, anche chi non ha notorietà può trovare spazio e proporre spettacoli di qualità”.
È una filosofia che il direttore artistico conosce bene. Tra gli esempi citati c’è proprio Ernesto Maria Ponte, arrivato al Cilea senza essere un volto particolarmente conosciuto dal pubblico reggino e poi capace di conquistare la platea.
“Quando c’è la passione vai avanti nonostante tutto” – racconta Piromalli, spiegando anche la fatica che accompagna il lavoro di chi costruisce stagione dopo stagione un’offerta teatrale in una città come Reggio Calabria.
E proprio questa passione sembra essere la vera cifra dell’Officina dell’Arte: portare gente a teatro, farla divertire, sorprenderla e, magari, farle scoprire artisti che ancora non conosceva.
“Cambio Stagione” è dunque molto più di un semplice cartellone. È una dichiarazione d’intenti: il teatro deve continuare a cambiare, a rischiare e a cercare nuovi talenti, senza perdere il rapporto con il proprio pubblico.
Per Piromalli la sfida è chiara: “Noi ci fidiamo del pubblico e speriamo che il pubblico si fidi di noi”.
E al Teatro Cilea, dal 23 ottobre, il sipario è pronto a riaprirsi.