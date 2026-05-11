Si scioglie l’associazione “Scalea Bene Comune APS”: cancellata dal RUNTS e chiusa la posizione fiscale

SCALEA – Si conclude ufficialmente l’esperienza dell’associazione “Scalea Bene Comune APS”. A comunicarlo è la presidente Milena Santo, annunciando lo scioglimento dell’organizzazione e la conseguente cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

La Regione Calabria, con Decreto Dirigenziale n. 7812 del 6 maggio 2026, ha disposto la cancellazione dell’associazione dal RUNTS a seguito della delibera di scioglimento approvata dall’assemblea dei soci. È stata inoltre completata anche la cancellazione del codice fiscale dell’associazione presso l’Agenzia delle Entrate, con la chiusura della relativa posizione fiscale.

Nel comunicato diffuso dall’associazione emerge il forte valore umano e civile attribuito all’esperienza vissuta negli anni. “Scalea Bene Comune APS” viene descritta come un luogo di partecipazione e confronto, nato con l’obiettivo di promuovere idee, impegno sociale e senso di comunità.

«Questo annuncio pesa – afferma la presidente Milena Santo – perché abbiamo creduto che Scalea Bene Comune APS potesse essere un luogo libero di partecipazione vera, un laboratorio di idee nato dal basso, una famiglia civile capace di credere nella possibilità di cambiare qualcosa. La nostra storia è fatta di persone, impegno e passione. E proprio per rispetto di tutto questo abbiamo scelto di chiudere con dignità e trasparenza».

La presidente sottolinea inoltre come l’impegno civico e l’attenzione verso il territorio non si interrompano con la chiusura formale dell’associazione. «La nostra comune intenzione di lavorare per Scalea non finisce, cambia forma. E porta ancora dentro di sé il desiderio di fare il bene comune», conclude.

Nel comunicato viene inoltre precisato che l’evento “Miss e Mister Scalea” non sarà più organizzato dall’associazione “Scalea Bene Comune”.