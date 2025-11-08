Si svolgerà l’8 dicembre a Belvedere Marittimo la 10° edizione del Trofeo Ciclocross Belvedere Marittimo

Adesso è ufficiale.

Si svolgerà Lunedì 8 Dicembre dalle ore 9:30 presso la discoteca Vecchia Fattoria, in località Piano delle Donne, la decima edizione del trofeo Ciclocross Belvedere Marittimo.

La storica Kermesse sportiva è promossa, come da consuetudine, dalla società ASD Belvedere del Presidente Filippo Gaglianone.

L’evento, patrocinato dal Comune di Belvedere Marittimo, gode dell’autorevole sostegno del CONI, della Federazione Ciclistica Italiana ,gara valevole come quarta Tappa del Mediterraneo Cross e come quinta tappa delCampionato Italiano di Società Ciclocross.

È inoltre prevista la presenza di autorevoli ospiti del mondo delle due ruote, oltre alla partecipazione di decine e decine di atleti provenienti dalla Calabria e da tutta Italia.

Dopo i successi delle passate edizioni Belvedere Marittimo è pronta ad animarsi a ritmo di ciclocross grazie all’Asd Belvedere sempre in prima linea nel fare promozione all’attività del fuoristrada sulla Riviera dei Cedri.

Nelle prossime settimane gli organizzatori ufficializzaranno il programma completo della manifestazione fornendo tutti i dettagli.