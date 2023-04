Si terrà al comando provinciale Carabinieri di Reggio Calabria il 21 aprile la prima assemblea del SIULCC

REGGIO CALABRIA :: 19/]4/2023 :: Beni mobili e immobili per un valore di 400 mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria e Firenze a Francesco Morano, detto Gianfranco di 55 anni, ritenuto vicino alla cosca Bellocco.

CETRARO :: 18/04/2023 :: “Il 3 maggio, alle 16:30 accoglieremo il sacro mantello di San Francesco da Paola e la Croce dei Migranti naufragati a Steccato di Cutro. Nei prossimi giorni divulgheremo il piano della viabilità e dell’accoglienza.

CROTONE :: 18/04/2023 :: Due cittadini egiziani sono stati fermati dalla Squadra mobile della Questura di Crotone perché ritenuti gli scafisti dello barco di 230 migranti di diverse nazionalità, tra egiziani, siriani, pachistani, palestinesi e del Bangladesh, avvenuto lo scorso 14 aprile.

SCALEA :: 18/04/2023 :: “Il confine, limite o soglia?” è il titolo del convegno-evento che si terrà sabato, 6 maggio, presso il castello aragonese di Baia in Bacoli (Na), alla presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e che vedrà la partecipazione dell’Istituto Comprensivo Statale “Ferdinando Russo” di Napoli, del Liceo Scientifico-Linguistico-Scienze applicate […]

REGGIO CALABRIA :: 18/04/2023 :: Il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, ha emanato un bando pubblico e aperto a livello regionale, senza data di scadenza, per la selezione dei tutori volontari da inserire nell’apposito elenco istituito presso i Tribunali per i Minorenni della regione Calabria.