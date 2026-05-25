Si terrà il 26 maggio a Lamezia Terme la finale del concorso “Mamma che chef”
Si svolgerà domani martedì 26 maggio alle ore 16 all’Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Lamezia Terme la finale del concorso “Mamma che Chef”, promosso dall’Associazione Provinciale Cuochi Catanzaro (APC.CZ) e dalle Lady Chef Catanzaro, e sostenuto dal Soroptimist Club di Lamezia Terme e Catanzaro.
Le dieci mamme in gara, dopo aver seguito nelle scorse settimane tre laboratori di cucina, si sfideranno nella preparazione di una pietanza tipica lametina e la vincitrice riceverà una borsa di studio di 500 euro.
A decretare la pietanza migliore saranno due giurie: una tecnica composta dalle Lady Chef dell’Associazione provinciale cuochi catanzaresi e una di gradimento composta da rappresentanti delle Istituzioni, del Soroptimist di Lamezia Terme e Catanzaro e della società civile.
L’iniziativa, che negli anni si è consolidata come un appuntamento imperdibile per il territorio, punta a valorizzare il ruolo della figura materna custode delle tradizioni culinarie del territorio, coniugando tradizione, professionalità e promozione delle eccellenze locali.
L’evento rappresenta un’importante occasione di sinergia tra il mondo dell’associazionismo, le istituzioni e il settore produttivo calabrese, mettendo al centro la passione delle “mamme-chef” che si metteranno in gioco ai fornelli.