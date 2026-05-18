Si terrà in Calabria il 1° congresso internazionale sul piede diabetico in Italia

In Italia, il piede diabetico colpisce circa il 5% dei pazienti diabetici, corrispondente a circa 300.000 persone, con un alto rischio di ulcerazione nel corso della vita (19-34%).

Si registrano circa 7.000 amputazioni annue dovute a questa complicanza, spesso legata a neuropatia o vasculopatia, e l’85% di queste potrebbe essere evitato con cure tempestive.

La Calabria presenta dati importanti per il piede diabetico, con una prevalenza di diabete (circa 8,2%) tra le più alte in Italia, spesso associata a elevati tassi di obesità. L’emergenza è strutturale, con pazienti che ricorrono spesso ad amputazioni e cure fuori regione.

E sarà proprio questo il tema del primo congresso internazionale sul piede diabetico in Italia, che si svolgerà in Calabria, a Feroleto Antico, all’hotel Lamezia, il 22 e 23 maggio prossimi.

Il congresso è organizzato dal dottore Christian Baraldi, cardiochirurgo esperto in salvataggio d’arto ischemico e piede diabetico arteriopatico, uno dei pochi che effettua la rivascolarizzazione dell’arto ischemico sino alle arterie del piede in Italia, ed è promosso da un comitato scientifico internazionale.

“Gli obiettivi del programma sul piede diabetico dice il dottor Baraldi sono quelli di fornire un aggiornamento sugli aspetti fisiopatologici, clinici, preventivi e terapeutici sulla base delle più recenti linee guida e evidenze scientifiche.

Il programma mira a promuovere un approccio multidisciplinare integrato tra gli specialisti per gestire la sindrome del piede diabetico in modo più efficace e completo.

Gli interventi degli specialisti che parteciperanno, e che vengono anche da diversi Paesi del mondo, oltre che da tutta Italia, sono mirati a trattare la prevenzione, la diagnosi e la gestione delle complicanze del piede nelle persone affette da diabete”.

I contenuti principali dell’appuntamento congressuale illustreranno le più recenti evidenze scientifiche e le linee guida internazionali: discussione sulle strategie preventive, quali l’ispezione quotidiana del piede e l’uso di calzature appropriate, e approcci terapeutici all’avanguardia, tra cui chirurgia conservativa, rivascolarizzazione, gestione e cura del piede, comprese le deformità ossee maggiori, terapie innovative con medicazioni avanzate e terapie rigenerative quali cellule mononucleate, plasma ricco di piastrine, uso di aminoacidi e innesti di cellule autologhe.

Al centro delle tematiche anche la particolare attenzione al supporto psicologico per il paziente e i familiari, data la natura invalidante della condizione, il dolore (compreso il dolore da arto fantasma) e l’alto rischio di depressione.