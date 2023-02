Si torna a viaggiare sul Treno della Magna Graecia

Condividi

Sabato 11 febbraio 2023 e sabato 18 febbraio 2023, si tornerà a bordo de Il treno della Magna Graecia, con due nuove edizioni del bellissimo viaggio lungo la Ferrovia Jonica con destinazione Brancaleone a bordo delle storiche automotrici ALn663, patrocinato da Regione Calabria e Fondazione FS Italiane.

Si partirà da Catanzaro Lido l’11 febbraio e, importante novità, anche da Reggio Calabria Centrale giorno 18 febbraio.

L’Itinerario del Bergamotto offrirà un’esperienza unica, nel periodo clou della lavorazione del prezioso agrume: grazie alla grande disponibilità di Azienda Agricola Patea, visiteremo lo stabilimento dell’azienda, all’interno del quale nascono tutte le bontà al bergamotto (e non solo) tipicamente brancaleonesi.

Sarà possibile quindi assistere alla lavorazione del frutto fresco appena raccolto, mentre nel pomeriggio sarà la volta della visita presso una seconda azienda leader della città delle Tartarughe, ovvero Amandula, laboratorio artigianale specializzato nella trasformazione della mandorla.

Non mancherà ovviamente nel pomeriggio, anche l’emozionante visita guidata attraverso il Percorso Pavesiano, coordinata dall’attivissima Pro Loco di Brancaleone APS e Kalabria Experience, dalla Dimora di Confino di Cesare Pavese ai tanti luoghi che quotidianamente frequentò durante il suo periodo di esilio a Brancaleone, nel 1935.

Il grande successo dei due eventi già organizzati in primavera ed autunno 2022, ed altrettanti analoghi organizzati in collaborazione con istituti scolastici, non poteva che farci riproporre un itinerario unico nel suo genere, reso possibile grazie alla grande disponibilità della Divisione Business Regionale Calabria di Trenitalia, alla Regione Calabria ed al supporto tecnico e transfert treno/bus di Antoior travel & events.

Posti limitati: in partenza da Catanzaro Lido, giorno 11 febbraio, previste fermate intermedie per salita/discesa viaggiatori a Soverato, Monasterace-Stilo, Roccella Jonica, Gioiosa Jonica, Siderno, Locri, Bovalino, Bianco.

In partenza da Reggio Calabria Centrale, giorno 18 febbraio, previste fermate intermedie a Melito di Porto Salvo e Bova Marina.

Per ulteriori dettagli e prenotazioni, basta visitare www.ferroviedellemeraviglie.it