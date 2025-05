SIAF sulla tragedia di Cutro, apprezzamento per la revoca della costituzione di parte civile esercitata dalla Regione Calabria”

Nel corso dell’udienza preliminare relativa ai presunti ritardi nei soccorsi al caicco Summer Love naufragato sulla spiaggia di Steccato di Cutro il 26 febbraio 2023 sono state depositate ben 113 richieste di costituzione di parte civile, tra cui, inizialmente, anche quella della Regione Calabria.

Accogliamo con favore la notizia della revoca formale della costituzione di parte civile da parte della Regione, una decisione saggia e opportuna, che evita di alimentare ulteriori perplessità in un procedimento che coinvolge servitori dello Stato, chiamati a operare in condizioni meteo marine cangianti ed estremamente complesse e con dinamiche ancora tutte da accertare.

Se da un lato prendiamo atto di questo passo indietro, dall’altro riteniamo che energie e risorse istituzionali debbano essere indirizzate, con ogni mezzo, con determinazione verso il contrasto ai veri responsabili di tragedie come questa: gli scafisti, individui privi di scrupoli, mossi unicamente dal profitto e del tutto indifferenti al valore della vita umana.

Il SIAF ribadisce con forza che non possono essere i Finanzieri a essere messi in discussione per eventi drammatici di tale portata.

I nostri Colleghi della Polizia del mare operano con impegno straordinario, affrontando quotidianamente contesti difficili, pericolosi e spesso caratterizzati da condizioni meteo-marine proibitive, per garantire sicurezza e legalità.

Nel pieno rispetto della Magistratura, che confidiamo farà luce sulla vicenda con imparzialità e rigore, rinnoviamo la nostra vicinanza e solidarietà ai Finanzieri coinvolti, riconoscendo la loro professionalità, dedizione e senso del dovere.

Ribadiamo infine l’importanza di una riflessione più approfondita sulle reali responsabilità di simili tragedie e attendiamo con fiducia l’esito dell’inchiesta, certi che l’operato dei nostri Colleghi sia stato, come sempre, improntato alla massima tutela della vita umana.