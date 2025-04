“Siamo Italiani. Non per concessione, ma per diritto”: A Reggio Calabria la Manifestazione dei Discendenti per il Riconoscimento della Cittadinanza

Reggio Calabria – Un forte appello per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis risuonerà sabato 3 maggio a Reggio Calabria. Discendenti di emigrati italiani provenienti da tutta Italia e dall’estero si riuniranno in Piazza Italia a partire dalle ore 16:00 per esprimere con forza il loro diritto a essere riconosciuti cittadini italiani, in virtù delle loro radici familiari.

L’evento, promosso dal movimento “Italiani per nascita”, intende focalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni sull’ingiustizia subita da milioni di persone nel mondo a cui viene negato questo diritto fondamentale. “Non siamo un problema da contenere, siamo una parte viva dell’Italia nel mondo. Ci avete cresciuti italiani, e ora ci chiudete la porta in faccia”, dichiarano i promotori.

Dopo anni di difficoltà burocratiche, lentezze consolari e oneri economici, la recente sospensione delle pratiche di cittadinanza tramite il Decreto Tajani (28/03/2025) ha rappresentato un punto di rottura. La manifestazione sarà un’occasione per dare voce a storie familiari, testimonianze ed emozioni, richiamando al contempo i principi costituzionali che tutelano i diritti dei cittadini, come l’articolo 3 sull’uguaglianza e l’articolo 10 sulla tutela degli italiani all’estero.

“Questa battaglia non è nostalgica. È giuridica, culturale e civile. E riguarda il futuro stesso dell’Italia”, sottolineano gli organizzatori, evidenziando come i nuovi cittadini non portino oneri, ma preziose risorse in termini di legami economici, turismo delle radici, scambi culturali e valorizzazione dei territori d’origine. Secondo l’ENIT, sono oltre 7 milioni i discendenti italiani che ogni anno tornano nei luoghi dei loro antenati, rappresentando una linfa vitale per l’identità nazionale.

L’appuntamento è quindi per sabato 3 maggio 2025, dalle ore 16:00 in Piazza Italia a Reggio Calabria, con interventi liberi di italodiscendenti e testimonianze familiari.