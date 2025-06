Siccità: ProCiv Calabria, soddisfazione per nuovo stanziamento Cdm

“Accogliamo con soddisfazione la notizia dell’ulteriore stanziamento di 10,5 milioni di euro, deliberato oggi dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro Nello Musumeci, destinato alla realizzazione di interventi urgenti per contrastare la crisi idrica in atto e garantire il fabbisogno idropotabile nelle aree maggiormente colpite della Calabria.

Le risorse – che si vanno ad aggiungere ai 6,9 milioni già stanziati, per un totale di quali 17,5 milioni di euro per la nostra Regione – saranno impiegate per opere di emergenza finalizzate al potenziamento delle infrastrutture idriche, al miglioramento della distribuzione dell’acqua potabile e al supporto operativo ai territori in maggiore sofferenza.

Si tratta di un intervento fondamentale che conferma l’attenzione del governo nazionale per la Calabria.

Questo nuovo finanziamento ci consentirà di rafforzare e accelerare le azioni già avviate, soprattutto nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, nella provincia di Crotone e in numerosi Comuni del versante ionico cosentino.

Desidero ringraziare il Dipartimento nazionale della Protezione Civile per il costante supporto e per la collaborazione istituzionale che, anche in questa occasione, si dimostra concreta ed efficace.

Come struttura regionale, continueremo a lavorare con la massima determinazione e in stretta sinergia con gli enti locali e con le autorità competenti, affinché le risorse vengano impiegate nel più breve tempo possibile per realizzare interventi strutturali e risolutivi”.

Lo afferma in una nota Domenico Costarella, direttore generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Calabria.