Sicurezza a Cosenza nel mirino: l’On. Gentile (FI) interroga il Ministro dell’Interno dopo le risse in centro

COSENZA – L’allarme sicurezza a Cosenza si intensifica dopo due violenti episodi avvenuti in pieno centro cittadino a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro. La situazione, come da nota inviata, ha spinto l’On. Andrea Gentile (Forza Italia), deputato calabrese e membro della I Commissione Affari Costituzionali, a presentare un’interrogazione a risposta immediata al Ministro dell’Interno per chiedere azioni urgenti e un più efficace coordinamento tra istituzioni.

Gli episodi che hanno fatto scattare l’allerta sono due risse. La prima si è verificata su Viale Parco in pieno giorno, sotto gli occhi dei passanti. La seconda, in Piazza Loreto, sarebbe degenerata da una lite tra due persone, presumibilmente in stato di ebbrezza, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

«Si tratta di fatti che destano preoccupazione non solo per la loro gravità, ma per il contesto in cui avvengono: il cuore della città, luoghi che dovrebbero essere simbolo di vivibilità e sicurezza», ha dichiarato l’On. Gentile, sottolineando l’urgenza di una risposta ferma da parte dello Stato.

L’atto parlamentare, presentato alla Commissione Affari Costituzionali, sollecita il Ministero dell’Interno su due fronti cruciali:

Rafforzare la presenza e i mezzi delle forze di polizia sul territorio cosentino. Potenziare le misure di prevenzione e coordinamento con la Regione e gli Enti Locali, per evitare che episodi di violenza e degrado diventino una costante.

Il deputato ha espresso sostegno anche all’iniziativa del Sic Calabria, che ha proposto l’istituzione di un tavolo tecnico permanente sulla sicurezza che coinvolga istituzioni, forze dell’ordine e rappresentanze civiche, definendola una proposta che “va nella direzione giusta”.

«Garantire sicurezza e legalità è il primo dovere dello Stato nei confronti dei cittadini. Serve una strategia integrata, che unisca controllo, prevenzione e presenza sul territorio», ha concluso Gentile, chiedendo al Governo di intervenire per restituire serenità e fiducia alla comunità cosentina.