Sicurezza e Legalità nelle carceri cosentine: la risposta del governo Meloni

COSENZA — Un segnale “chiaro di presenza e attenzione” da parte del Governo Meloni per la provincia di Cosenza. È questa la lettura che Angelo Brutto, capolista nella circoscrizione nord per Fratelli d’Italia (FdI), dà all’imminente arrivo di 39 nuovi agenti della Polizia Penitenziaria destinati agli istituti carcerari cosentini. L’assegnazione, che vede 9 agenti a Cosenza, 8 a Paola, 7 a Castrovillari e 15 a Rossano, è presentata come un “passo importante verso il rafforzamento del sistema carcerario” locale.

L’iniziativa si pone come una “risposta concreta alle criticità che da anni affliggono il personale penitenziario” e un’affermazione dell’attenzione che l’esecutivo riserva “alla Calabria e alle sue esigenze di sicurezza e legalità,” ha dichiarato Brutto. L’esponente di FdI ha sottolineato come la “presenza dello Stato non si misura con le parole, ma con i fatti,” attribuendo il merito dell’azione al lavoro del sottosegretario Andrea Delmastro.

“Dopo anni di silenzi e abbandono,” ha incalzato Brutto, si interviene finalmente per dare sostegno a chi “ogni giorno garantisce l’ordine e la sicurezza all’interno degli istituti penitenziari, spesso in condizioni di grande difficoltà e con organici ridotti al minimo.”

I 39 agenti destinati al Cosentino rientrano in un piano complessivo di rafforzamento della Polizia Penitenziaria in Calabria, che prevede l’assegnazione totale di 108 nuovi agenti in tutta la regione. A questo si aggiungono 8 nuovi commissari che prenderanno servizio una volta concluso il tirocinio.

Brutto definisce l’operazione come un’“operazione di sistema” che mira a valorizzare il “ruolo strategico delle carceri calabresi e, in particolare, del comparto penitenziario cosentino, troppo spesso dimenticato da chi ha governato in passato senza ascoltare i territori.”

In chiusura, Angelo Brutto ha ribadito l’impegno del partito a “potenziare la presenza dello Stato, sostenere le forze dell’ordine, ristabilire un equilibrio tra sicurezza, diritti e dignità del lavoro.”

L’obiettivo è quello di continuare a battersi “affinché nessun istituto venga lasciato indietro e affinché il personale penitenziario riceva le risorse di cui necessita.” Brutto ha concluso riaffermando che Fratelli d’Italia opera nella provincia di Cosenza e in tutta la Calabria “con continuità, coerenza e senso delle istituzioni.”