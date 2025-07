Sicurezza, promozione territoriale e innovazione: incontro tra il Presidente Occhiuto e l’Associazione “Calabria Excellent” ETS

Una proposta di legge innovativa e di grande visione per regolamentare l’uso dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (droni) è stata al centro dell’incontro odierno presso la Cittadella Regionale di Germaneto di Catanzaro tra il Presidente della Regione Calabria, On. Roberto Occhiuto, anche Vice Segretario Nazionale di Forza Italia, e l’Ing. Fabio Pugliese, Presidente dell’Associazione “Calabria Excellent” ETS.

L’Ing. Pugliese ha avuto l’opportunità di illustrare e consegnare personalmente al Presidente Occhiuto una proposta legislativa dettagliata e di alto profilo, frutto dell’esperienza maturata sul campo da “Calabria Excellent” ETS, che con il progetto “Calabria Experience” ha coinvolto diversi proprietari di droni nel volontariato per la promozione del territorio regionale attraverso la realizzazione di filmati mozzafiato.

Durante l’incontro, sono state messe in luce le criticità attuali legate alla gestione dei droni in Italia. L’Ing. Pugliese ha evidenziato in particolare le problematiche relative alla sicurezza pubblica, sottolineando la diffusione di droni tra utenti sprovvisti di patentino ENAC e di adeguate polizze assicurative, con i gravi rischi che ne derivano per l’incolumità delle persone, anche a fronte della modesta massa di un drone.

È stata altresì denunciata la eccessiva complessità burocratica che attualmente limita la possibilità per gli appassionati di effettuare riprese in aree protette, come i Parchi Nazionali, scoraggiando la promozione delle bellezze calabresi o spingendo all’irregolarità.

Un passaggio significativo della discussione ha riguardato l’importanza strategica dei droni per la sicurezza nazionale, con un’analisi approfondita del loro impiego nel conflitto russo-ucraino.

L’Ing. Pugliese ha evidenziato come l’uso massivo e innovativo di questi mezzi, anche da parte di civili e “gamer”, abbia trasformato la tattica e la percezione della guerra, suggerendo la necessità di valorizzare e organizzare anche in Italia le competenze dei piloti amatoriali in vista di possibili impieghi per la difesa e la protezione civile.

La proposta di legge avanzata da “Calabria Excellent” mira a superare queste sfide attraverso la creazione di un Albo Nazionale Ufficiale dei Piloti di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto.

Tale Albo prevederebbe un’iscrizione annuale (con un potenziale di entrate per lo Stato stimato in milioni di euro), vincolata al possesso obbligatorio del patentino ENAC (esteso a tutti i droni) e di una polizza assicurativa specifica.

I fondi generati verrebbero reinvestiti nella creazione di un portale informatico nazionale avanzato, che consentirebbe la registrazione dei voli e la mappatura delle competenze dei piloti, rendendoli facilmente reperibili per esigenze di sicurezza o emergenza.

Come forte incentivo, si prevede il rilascio di un tesserino identificativo che semplificherebbe drasticamente le autorizzazioni per il sorvolo di tutte le aree protette, eliminando la farraginosa burocrazia attuale.

Il Presidente Occhiuto ha accolto con grande interesse la proposta, riconoscendone la lungimiranza e l’attualità.

L’incontro ha rappresentato un importante passo per avviare una riflessione approfondita su un settore in continua evoluzione, cruciale per la sicurezza, l’innovazione e la promozione del territorio.