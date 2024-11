Siglato il gemellaggio tra banda musicale Giuseppe Verdi di Santa Maria del Cedro e il corpo musicale Gioacchino Rossini di Palazzago

È stato ufficialmente siglato nel Bergamasco oggi, domenica 3 novembre 2024, il gemellaggio tra la banda musicale Giuseppe Verdi di Santa Maria del Cedro e il corpo musicale Gioacchino Rossini di Palazzago.

La firma sulla pergamena appositamente predisposta è avvenuta al termine del pranzo di gala presso il ristorante il Belvedere di Roncola San Bernardo dai rispettivi presidenti, Claudio Marino e Ferruccio Bonacina.

All’evento era presente una delegazione dell’amministrazione comunale di Santa Maria del Cedro composta dall’assessore con delega al Turismo, Pasquale Napolitano, e dal consigliere Sonny Guaglianone, capogruppo di maggioranza di “Continuità e concretezza”, accolti in loco dal sindaco del Comune di Palazzago, Andrea Bolognini.

Il primo cittadino di Santa Maria del Cedro, Ugo Vetere, ha fatto giungere ai presenti un proprio messaggio nel quale ha ringraziato per l’accoglienza riservata ai suoi concittadini, lodato gli organizzatori del gemellaggio e dettosi rammaricato per la sua assenza, dovuta al necessario periodo di riposo successivo a un intervento chirurgico effettuato di recente.

Nel corso della cerimonia ufficiale del gemellaggio le due bande, per bocca dei presidenti e dei rispettivi maestri, Angelo Durante e Giovanni Maffeis, hanno rivolto il loro invito alle amministrazioni comunali a continuare a supportare il loro operato, auspicando che il legame per la musica possa con il tempo condurre a un gemellaggio tra municipi.

In questi giorni, la banda musicale santamariese è stata ospite dei colleghi bergamaschi, che hanno così ricambiato l’accoglienza pro gemellaggio offerta a settembre scorso in Riviera dei Cedri con una serie di iniziative, svolte anche con il patrocino dell’amministrazione comunale, per cementare i rapporti tra gli ensemble musicali, oltre che tra le rispettive comunità.

Un copione replicato anche in provincia di Bergamo con concerti, presentati dalla giornalista calabrese Pierina Ferraguto, che hanno offerto la possibilità alle bande musicali gemellate di esibire il proprio repertorio e proporre anche momenti di musica frutto della “fusione” tra le due formazioni.

È quanto avvenuto sia nei concerti presso la Chiesa San Giovanni Battista di Palazzago, venerdì 1° novembre, che nell’auditorium del vicino Comune di Barzana, il giorno successivo.

Gli ospiti calabresi sono stati inoltre condotti in visite guidate ai punti di interesse del territorio: oltre alla stessa Palazzago, la parte alta della città di Bergamo, patrimonio Unesco, il comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, luogo di nascita di Angelo Giuseppe Roncalli, divenuto Papa nel 1958, e il comune di Almenno San Bartolomeo, sede del Museo del Falegname “Tino Sama”.