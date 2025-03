Siglato il protocollo d’intesa tra Guardia di Finanza e Fincantieri Spa

Oggi a Roma, presso la sede del Comando Generale della Guardia di Finanza, il Comandante Generale, Gen.

C.A. Andrea De Gennaro, e il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri S.p.A., dott. Biagio

Mazzotta, hanno siglato un protocollo d’intesa per regolare i rapporti di collaborazione tra il Corpo e la Società.

L’accordo è volto al rafforzamento del sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi

economici e finanziari connessi all’esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché al contrasto ai fenomeni di

lavoro nero e di irregolarità contributiva, alle frodi e alla corruzione.

L’intesa prevede linee di collaborazione direttamente operative sul territorio nazionale, con la possibilità, per

Fincantieri, di inviare elementi informativi ai Comandi Provinciali del Corpo in cui è presente con proprie sedi

produttive (in particolare, Genova, La Spezia, Milano, Venezia, Trieste, Gorizia, Livorno, Ancona, Roma,

Napoli e Palermo).

A margine dell’evento, le autorità intervenute hanno espresso grande soddisfazione per il nuovo memorandum,

che rappresenta uno strumento di potenziamento dell’azione di presidio della legalità in un settore strategico per

l’economia nazionale.