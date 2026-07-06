Siglato protocollo collaborazione tra CSV Cosenza e Terredamare

Parte con due eventi, a Paola e Roseto Capo Spulico, la campagna estiva di promozione del volontariato del CSV Cosenza “Straordinariamente normale”.

Per il secondo anno consecutivo, grazie all’accordo siglato con il Consorzio Terredamare, rete di operatori turistici del settore balneare, sarà possibile trovare materiale informativo su come diventare volontari in 22 stabilimenti balneari del Tirreno e dello Ionio cosentino.

Il protocollo tra Centro servizi e Consorzio Terredamare prevede, inoltre, la realizzazione di attività di animazione sociale, sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza nei lidi aderenti al Consorzio.

L’obiettivo è avvicinare cittadini e turisti al mondo del volontariato; valorizzare il ruolo degli ETS (Enti del Terzo Settore) del territorio; promuovere occasioni di incontro, socialità e partecipazione; rafforzare la rete di collaborazione tra enti, volontari e attività balneari, riconoscendola come strumento di crescita sociale e culturale.

Si rafforza, così, anche il connubio tra volontariato ed impresa; una collaborazione, quella con il Consorzio Terredamare, che valorizza l’azione del profit a favore della comunità e che favorisce lo scambio di sinergie con il privato sociale.

Il primo incontro di lancio della campagna è previsto martedì 7 luglio, alle ore 18.30 al lido Beach Story di Paola.

Dopo i saluti della presidente del CSV, Rachele Celebre e di Francesco Imbroisi, referente del Consorzio Terredamare sono previsti gli interventi e le testimonianze di Marco Cupello, imprenditore turistico balneare, di Lorenzo Lepore, operatore volontario di servizio civile presso l’associazione Piergiorgio Frassati e di Paolo Costanza dell’associazione Fuscaldo Splende.

Il giorno dopo, mercoledì 8 luglio, al lido Tamarix di Roseto Capo Spulico, alle 18.30, dopo i saluti di Celebre e Pasquale Motta referente del Consorzio Terredamare, interverranno Vincenzo Farina, imprenditore turistico balneare, Carmela Falcone della Confraternita Misericordia di Trebisacce e Mattia Nigro referente Cooperativa di Comunità “Il Tesoro di Roseto”.

Gli eventi si concluderanno con un momento di intrattenimento e convivialità.

Oltre ad ascoltare testimonianze di esperienze vive e concrete di volontariato, durante gli eventi, saranno forniti maggiori dettagli sulla campagna e sull’accordo tra le parti.

Grazie agli stabilimenti balneari:

Crazy Beach, O por do sol e Sirtaky di Acquappesa; Solero Beach di Fuscaldo; Beach Story, Lo Scoglio, Beniamino, Oasi Club, Tamurè Beach Club, Havana Club e Il Laghetto di Paola; Miami Beach e Copacabana di San Lucido; lido del Sole e lido Aurora di Torremezzo di Falconara Albanese; Serenella di Fiumefreddo Bruzio; Il Girasole di Belmonte; Tamarix di Roseto Capo Spulico; Minerva Club Resort di Cassano Ionio; Villaggio Camping Thurium e Village Camping Due Elle di Corigliano Rossano; Tuareg centro turistico balneare di Mandatoriccio