Siglato protocollo d’intesa tra Crpo e A.I.Me.Pe. su promozione azioni di prevenzione della violenza di genere

Promuovere azioni congiunte e condivise per la prevenzione della violenza di genere e per il contenimento del rischio di recidiva degli uomini maltrattanti: questo il fulcro del Protocollo di intesa sottoscritto il 20 marzo c.a. a Palazzo Campanella, tra la Commissione regionale per l’uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna (CRPO) e l’Associazione italiana mediatori penali (A.I.Me.Pe.). Firmatarie dello stesso, per i rispettivi organismi, sono state le Presidenti Anna De Gaio e Maria Cristina Ciambrone.

L’A.I.Me.Pe, impegnata da anni attivamente nella strutturazione di percorsi idonei per soggetti maltrattanti, punta a responsabilizzare i medesimi lavorando su una revisione critica e sul disvalore dei loro comportamenti.

La Commissione e l’Associazione, pertanto, nella predisposizione di strategie comuni tese ad arginare qualsiasi forma di violenza di genere, intendono muoversi sinergicamente in una prospettiva preventiva: sia incoraggiando l’adozione da parte del reo di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, sia attraverso attività di formazione e di educazione in relazione all’obiettivo del contrasto alla violenza di genere.

Prof.ssa De Gaio Anna

Presidente CRPO