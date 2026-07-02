Siglato protocollo d’intesa tra procura della repubblica, Agenzia delle Entrate e la GdF di Crotone

La Procura della Repubblica di Crotone, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e la Direzione

Provinciale dell’Agenzia delle Entrate hanno siglato un accordo per rafforzare la collaborazione istituzionale nel

contrasto ai reati fiscali più gravi.

Il Protocollo d’intesa punta a consolidare le sinergie operative già esistenti tra i tre enti. L’obiettivo è ottimizzare

le fasi di verifica fiscale, accertamento dei tributi e indagine penale attraverso canali di confronto più rapidi e

condivisi.

L’intesa è stata firmata dal Procuratore della Repubblica dott. Domenico Guarascio, dal Comandante Provinciale

della Guardia di Finanza Col. Pierfrancesco Bertini e dalla Direttrice Provinciale dell’Agenzia delle Entrate

dott.ssa Magda Manfredi.

Il documento introduce un coordinamento strutturato per rendere gli interventi contro

l’evasione fiscale più tempestivi ed efficaci.

Nel concreto, il piano intensificherà lo scambio di dati e documenti strategici.

Questo permetterà di orientare le

indagini verso gli illeciti che danneggiano maggiormente le casse dello Stato, con il fine ultimo di recuperare

concretamente le somme evase.