Sila: un cocktail di formazione, natura e sfide per i bartender di Calabria e Basilicata

CAMIGLIATELLO SILANO (CS) – L’Hotel Camigliatello, incastonato nel cuore verde della Sila, si prepara ad accogliere un evento che promette di infiammare la passione per l’arte della miscelazione. Dal 27 al 29 aprile 2025, si terrà il XXIII Concorso Regionale AIBES Calabria Basilicata, una tre giorni pensata per nutrire la professionalità dei bartender, celebrare la bellezza del territorio e, naturalmente, dare spazio alla competizione.

L’Associazione Italiana Barmen e Sostenitori (AIBES) ha ideato un programma che intreccia sapientemente momenti di apprendimento, scoperta del territorio e la sana adrenalina della sfida tra esperti del bancone.

Il sipario si alzerà domenica 27 aprile con un omaggio al territorio silano. La giornata inaugurale sarà un invito a esplorare le meraviglie della Sila in modo inedito e coinvolgente. Alle 10.30, un’esperienza golosa attende i partecipanti con il “Trenino della Sila ‘Willy Wonka’”, un viaggio a bordo di un treno di cioccolato con partenza da Camigliatello Silano e arrivo a Sculca. Qui, la creatività della Sala da Te “Le Jardien Cs”, in sinergia con AIBES Calabria, si tradurrà in sorprendenti cocktail al cioccolato firmati Fabbri 1905. Nel pomeriggio, alle 15.30, l’avventura continuerà su due ruote con una “Bike Excursions by Loricaly”, con il sostegno di Caffo Group 1915. Barmen e appassionati si addentreranno lungo i sentieri silani alla ricerca di erbe spontanee, botaniche e fiori in un’attività di foraging aperta a chiunque voglia connettersi con la ricchezza naturale del luogo.

Lunedì 28 aprile l’attenzione si sposterà sull’evoluzione professionale e sulla competizione vera e propria. L’Hotel Camigliatello ospiterà, a partire dalle 11.30, una Masterclass di grande prestigio con Gregory Camillo’, figura di spicco del Jerry Thomas Speakeasy e BarRoom di Roma. Il bartender calabrese, apprezzato a livello internazionale per la sua maestria, condividerà il suo percorso e le sue riflessioni sul tema “Come La Biodiversità può cambiare la vita..Il mio viaggio dalla Calabria al Mondo”. Un’occasione imperdibile per professionisti del settore turistico alberghiero e appassionati. Nel pomeriggio, dalle ore 14, il concorso entrerà nel vivo con la sfida tra i giovani talenti degli Istituti Alberghieri Calabresi. Alle 15.30, i riflettori si accenderanno sulla competizione regionale AIBES, che vedrà i bartender di Calabria e Basilicata contendersi l’accesso all’Italian Cocktail Championship, in programma dal 26 al 30 ottobre 2025 a bordo della Costa Favolosa, con tappe a Barcellona e Marsiglia.

Martedì 29 aprile sarà una giornata interamente dedicata all’approfondimento delle competenze. Un programma intenso di quattro Masterclass, a partire dalle 9.30, vedrà alternarsi sul palco esperti del calibro di:

Gregory Camillò (Jerry Thomas Speakeasy e BarRoom)

Michele Di Carlo (Il Gustosofo by Bonaventura Maschio)

Alessandro Cattani (by Fabbri 1905)

Paolino Nigro (by Origini)

Questi momenti formativi rappresentano un’opportunità preziosa per scoprire nuove tecniche, conoscere prodotti d’eccellenza e confrontarsi con alcune delle voci più autorevoli del mondo della miscelazione.

L’XXIII Concorso Regionale AIBES Calabria Basilicata si configura come un evento capace di fondere l’amore per la mixology con la valorizzazione delle peculiarità del territorio silano. Tre giorni intensi di formazione, divertimento e immersione nella natura incontaminata della Sila. Un appuntamento da segnare in agenda per tutti i professionisti del settore e per chi desidera vivere un’esperienza unica nel cuore della Calabria.