SIMEUP, a Reggio Calabria grande successo di “Manovre per la Vita”

Più di 15 istruttori, pediatri, infermieri e laici, hanno insegnato le manovre salvavita in caso di soffocamento da corpo estraneo e/o arresto cardiaco.

Anche a Reggio Calabria, come in altre 50 piazze d’Italia, si è svolta la XIV edizione delle “Manovre per la Vita”.

Al centro commerciale di Porto Bolaro e nella splendida cornice del parco urbano del Tempietto, con lo Stretto sullo sfondo, più di 15 istruttori, pediatri, infermieri e laici della SIMEUP (Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza Pediatrica) – centro di formazione provinciale AC Help, hanno insegnato a grandi e piccini le manovre salvavita da utilizzare in caso di soffocamento da corpo estraneo e/o arresto cardiaco.

Grande affluenza e tanto entusiasmo per la manifestazione che ieri mattina ha riempito di piccoli e grandi i due punti dell’evento. Circa 500 persone hanno appreso le tecniche di disostruzione delle vie respiratorie e il massaggio cardiaco.

E’ stato il momento per genitori, zii, nonni, insegnanti, baby sitter, caregiver, etc.. per imparare ad eseguire, in caso di necessità, sui propri bambini, le manovre di disostruzione delle vie aeree da un corpo estraneo, avendo in questa maniera la capacità di salvare tempestivamente una piccola vita. Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di provare le manovre sui manichini.

A colorare la mattinata, intrattenendo con giochi e palloncini i più piccoli erano presenti attivamente i volontari dell’Associazione Nasi Rossi con il cuore ODV e le volontarie dell’Associazione Cuore di Maglia – Delegazione di Reggio Calabria e di Corredino Sospeso dell’Associazione Pandora che, per tutta la mattinata, hanno illustrato a tutti i partecipanti le attività che le rispettive associazioni, da anni, pongono in essere a sostegno della genitorialità e di tante piccole vite sul nostro territorio.



Vista la grande richiesta registrata nel corso della manifestazione è stato programmato un corso di P-BLSD (Basic Life Support & Defribillation Adulto e Pediatrico) per il prossimo 19 ottobre.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’APS Pandora su WhatsApp al numero 327 321 45 62 o cliccando su questo link https://wa.me/message/CUGQ56KCDPHBC1 (il numero non è abilitato alle chiamate).