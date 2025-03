Sinergia sindacale nel commercio ambulante calabrese: Goia Calabria Ambulanti e Aniac Calabria uniti per la tutela del settore

Reggio Calabria – Un importante passo avanti si concretizza nel panorama sindacale calabrese a tutela del commercio ambulante. Le due principali sigle regionali del settore, Goia Calabria Ambulanti e Aniac Calabria Ambulanti, annunciano una significativa unione di intenti e di forze, con l’obiettivo di rafforzare la propria azione su tutto il territorio regionale.

L’iniziativa mira a creare una sinergia operativa che permetta un intervento più capillare ed efficace sulle numerose problematiche che quotidianamente affrontano gli operatori del commercio ambulante in Calabria. La collaborazione tra i due gruppi sindacali rappresenta una risposta concreta alla necessità di una voce unitaria e forte per rappresentare al meglio le istanze della categoria presso le istituzioni e gli enti competenti.

I Presidenti di Aniac Calabria, Antonino Corica, e di Goia Calabria Ambulanti, Vincenzo Buccinà Gioia, insieme ai rispettivi dirigenti, hanno espresso grande soddisfazione per questo accordo. In una dichiarazione congiunta, hanno sottolineato come questa strategia di collaborazione sia fondamentale per “migliorare il lavoro sindacale in tutto il territorio calabrese”. L’unione delle competenze e delle risorse dei due sindacati permetterà di affrontare con maggiore incisività le sfide del settore, dalla regolamentazione delle aree mercatali alle questioni legate alla sicurezza, alla formazione e al sostegno economico degli ambulanti.

L’obiettivo primario di questa rinnovata sinergia è quello di fornire una tutela più completa e mirata agli operatori del commercio ambulante, garantendo una rappresentanza più efficace e un dialogo costruttivo con le amministrazioni locali e regionali. Si prevede un’intensificazione delle azioni sindacali, con un focus particolare sulle problematiche specifiche che emergono nelle diverse realtà territoriali calabresi.

Questo accordo segna un momento cruciale per il sindacalismo nel settore del commercio ambulante calabrese, aprendo nuove prospettive per la difesa e la promozione degli interessi di una categoria importante per l’economia e il tessuto sociale della regione. La sinergia tra Goia Calabria Ambulanti e Aniac Calabria Ambulanti promette di portare benefici concreti agli operatori del settore, rafforzando la loro voce e la loro capacità di incidere sulle politiche che li riguardano.