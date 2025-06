Sinergia tra Comune e Ordini professionali sulle autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico

Le linee guida per il rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico su aree non boscate saranno frutto di un percorso partecipato e condiviso con il mondo delle professioni.

Questo il filo conduttore delle due riunioni operative tenutesi negli uffici del settore Urbanistica e Pianificazione territoriale del Comune con i referenti degli Ordini degli Ingegneri, dei Periti industriali, degli Architetti, degli Agronomi, dei Geologi e del Collegio dei Geometri, alla presenza dell’assessore alla “Città sostenibile, ordinata e accessibile”, Paolo Malara, e della dirigente Ida Albanese.

La Regione Calabria con la legge 30/2022 ha trasferito alcune deleghe ai Comuni per le autorizzazioni relative al vincolo idrogeologico per attività su aree agricole non coperte da bosco che comportino movimento terra non oltre i 500 metri cubi, delegando inoltre anche gli iter autorizzativi relativi ai piani di taglio di piante forestali a uso familiare.

Il settore Urbanistica ha dunque dato vita a un workflow strutturato per andare a disciplinare queste funzioni con l’obiettivo di rendere più semplice ai professionisti la presentazione delle pratiche.

Nello specifico, sono state individuate due tipologie di procedura: una relativa ai movimenti terra al di sotto dei 50 metri cubi e una per quelli tra i 50 e i 500 metri cubi. Le procedure saranno espletate tramite il portale regionale Calabria Sue.

Nel corso dei due incontri l’iter e la modulistica sono stati oggetto di studio, discussione, approfondimento e confronto con i rappresentanti degli Ordini professionali, che hanno condiviso la proposta del settore Urbanistica avanzando ulteriori indicazioni e suggerimenti migliorativi puntualmente recepiti dagli uffici comunali nella stesura della bozza finale delle Linee guida.

«Il settore Urbanistica ha commentato con soddisfazione l’assessore Malara ha concretizzato un preciso indirizzo politico che punta alla semplificazione e alla trasparenza delle procedure per andare incontro ai professionisti e ai cittadini nei processi autorizzativi.

È importante, oltre all’operatività che contraddistingue l’interazione con gli Ordini professionali, che tutto ciò stia avvenendo in un clima di apertura e collaborazione reciproca.

Dai rappresentanti del mondo delle professioni ha concluso l’assessore sono inoltre arrivati i primi feedback, unanimemente positivi, sul funzionamento della nuova piattaforma online per la gestione degli appuntamenti con gli uffici».