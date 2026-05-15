Sinfonie Mediterranee: Daniele Fabio al TAU con l’Orchestra del Mediterraneo

di Nicoletta Toselli

ARCAVACATA DI RENDE (CS) – Le radici sonore del Mare Nostrum di Nicoletta Toselli incontrano la grandiosità della scrittura sinfonica in un evento che si preannuncia come uno dei momenti più significativi della stagione culturale calabrese. Mercoledì 20 maggio 2026, alle ore 21:00, il Teatro Auditorium Unical ospiterà la prima nazionale di “Sinfonie Mediterranee“, l’atteso progetto discografico firmato dal compositore e chitarrista Daniele Fabio.

L’evento segna il ritorno in Calabria di due giovani eccellenze del territorio: lo stesso Daniele Fabio e il Maestro Alfredo Stillo, che per l’occasione dirigerà l’Orchestra del Mediterraneo “San Francesco di Paola“. Il progetto, nato proprio all’interno del fertile contesto di sperimentazione dell’Università della Calabria, rappresenta il culmine di una ricerca compositiva che fonde la tradizione orchestrale classica con le suggestioni della contemporaneità.

Il programma della serata prevede l’esecuzione di composizioni interamente inedite. La cifra stilistica di Fabio risiede nella capacità di far dialogare l’organico sinfonico con strumenti profondamente legati all’identità mediterranea attraverso un uso raffinato di chitarra, percussioni a cornice, fisarmonica e voce.

A impreziosire il debutto sarà la presenza di un ospite d’eccezione come il violinista di fama internazionale Alessandro Quarta. Artista poliedrico e noto per la sua capacità di spaziare tra generi diversi, Quarta incarna perfettamente lo spirito trasversale del progetto, garantendo un’esperienza immersiva e di grande impatto emotivo.

L’evento è patrocinato da prestigiose istituzioni tra cui il Ministero della Cultura e la SIAE. Maggiori dettagli sulle attività dell’orchestra e dei solisti sono consultabili sui canali web ufficiali della produzione.