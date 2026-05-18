“Sinner sei la racchetta di Dio”: il cartello di Verbicaro che ha conquistato il Foro Italico e acceso una riflessione sull’Italia dei borghi

di Nicoletta Toselli

Ci sono immagini sportive che durano il tempo di una partita. E poi ce ne sono altre che riescono a trasformarsi in simboli collettivi, attraversando il campo da gioco per entrare nel linguaggio popolare, nell’immaginario comune, persino nella riflessione culturale e sociale di un Paese.

Tutto ha avuto inizio con l’esposizione del cartello sugli spalti del Centrale del Foro Italico. Pochi istanti appena, il tempo necessario perché il pubblico iniziasse a leggerlo e perché dagli spalti si alzasse un boato spontaneo di consenso. “Sinner sei la racchetta di Dio”. Subito dopo, quasi in una coincidenza perfetta con l’atmosfera elettrica del match, è arrivato uno dei punti più spettacolari della sfida tra Jannik Sinner e Andrey Rublev: un colpo improvviso, preciso, imprendibile, che ha fatto esplodere il Campo Centrale in un’ovazione fragorosa, legando definitivamente quella frase all’emozione di una delle giornate più intense degli Internazionali d’Italia 2026.

Agli Internazionali d’Italia 2026, nel clima acceso e quasi epico che accompagna ogni apparizione di Jannik Sinner, una delle immagini più fotografate, condivise e commentate non è arrivata direttamente dal campo, ma dagli spalti del Centrale del Foro Italico. Un cartello semplice, immediato, potentissimo: “Sinner sei la racchetta di Dio”.

A idearlo è stato l’ex sindaco di Verbicaro, Francesco Silvestri, presente a Roma insieme ai tanti tifosi arrivati da ogni parte d’Italia per sostenere il numero uno del tennis mondiale. Ma ciò che ha reso davvero particolare quel messaggio è stata la firma posta in basso: Verbicaro.

Da quel momento il piccolo borgo dell’alto Tirreno cosentino è finito improvvisamente sotto i riflettori nazionali. Televisioni, fotografi, tifosi e curiosi hanno iniziato a soffermarsi non soltanto sulla frase, ma anche sul nome del paese riportato sul cartello. Tantissimi si sono avvicinati per scattare una foto, chiedere informazioni, capire dove si trovasse quel borgo diventato improvvisamente protagonista nel cuore sportivo della capitale.

Diverse agenzie stampa e testate online hanno rilanciato la notizia parlando del “cartello virale” degli Internazionali, contribuendo ad accendere un’attenzione inattesa attorno a Verbicaro. Un episodio apparentemente semplice, ma che racconta molto dell’Italia contemporanea.

Perché dentro quella frase c’è una lettura sociologica profonda del nostro tempo. “La racchetta di Dio” non è soltanto un’espressione da stadio. È la rappresentazione moderna del bisogno collettivo di trasformare gli atleti in simboli assoluti, quasi sovrumani. Nel calcio, nel basket, nel tennis, il linguaggio sportivo contemporaneo tende sempre più a sfiorare il mito, a costruire figure capaci di incarnare perfezione tecnica, disciplina mentale e superiorità agonistica.

Nel caso di Sinner, questo processo appare ancora più evidente. La sua freddezza, la precisione chirurgica dei colpi, la compostezza emotiva e la continuità delle vittorie hanno generato attorno al tennista altoatesino una narrazione che supera il semplice sport e diventa fenomeno culturale.

Ma il valore più interessante di questa storia forse sta altrove. Sta nel rapporto tra piccoli comuni e grandi metropoli. Tra borghi e capitali mediatiche. Tra periferie geografiche e centri del potere comunicativo.

Per due giorni, infatti, un piccolo paese calabrese è riuscito a entrare nel cuore simbolico dello sport italiano. In uno spazio dominato da televisioni internazionali, sponsor, celebrità e grandi città, Verbicaro ha trovato il modo di esserci. E lo ha fatto non attraverso campagne milionarie o strategie di marketing costruite a tavolino, ma grazie alla forza autentica di un’intuizione popolare.

È il paradosso contemporaneo dei borghi italiani: realtà spesso marginali sul piano economico e demografico che però continuano a custodire una straordinaria capacità identitaria e narrativa. Comunità piccole, ma ancora capaci di produrre simboli, emozioni e appartenenza.

Dentro quel cartello c’erano il Sud e il Nord che si incontrano attraverso lo sport. C’era la Calabria che dialogava con Roma e con il mondo del tennis internazionale. C’era il desiderio di sentirsi parte di qualcosa di grande senza rinunciare alla propria identità territoriale.

Ed è probabilmente questo il motivo per cui quella frase ha fatto breccia nel cuore dei tifosi di Sinner e degli sportivi presenti al Foro Italico. Perché in mezzo a una manifestazione globale, dominata dalla velocità dei social e dalle immagini che si consumano in pochi secondi, quel cartello è riuscito a riportare al centro l’aspetto più umano dello sport: la partecipazione emotiva, l’ironia, il senso di comunità.

Per qualche giorno, il nome di Verbicaro ha attraversato televisioni, smartphone e pagine sportive italiane. E in quel passaggio simbolico dal borgo al Centrale del Foro Italico si è raccontata, forse senza volerlo, anche una piccola storia italiana fatta di identità, appartenenza e passione collettiva.