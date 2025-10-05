Smantellata una rete di pedopornografia. Tra gli indagati, un uomo originario di Reggio Calabria

Reggio Calabria, 5 ottobre 2025 – Grazie all’indagine del pool per la sicurezza cibernetica condotta dalla Polizia Postale di Catania in collaborazione con l’organizzazione no profit “Child rescue coalition” ha reso possibile lo smantellato di una fitta rete di Pedopornografia operante tra Sicilia e Calabria.

Durante le indagini, coordinate dalla Procura di Catania, sono state messi in campo avanzati sistemi tecnologici che hanno favorito la geolocalizzazione in Sicilia di alcuni utenti proprietari di account con cui era stato condiviso materiale pedopornografico.

Tra i 5 indagati, tre sono stati colti in flagranza di reato e finiti agli arresti domiciliari, due denunciati in stato di libertà, risulterebbe un uomo originario di Reggio Calabria.

L’approfondimento delle operazioni investigate ha permesso alla procura di emettere decreti di perquisizione nei confronti di numerosi dispositivi informatici in possesso degli indagati, alcuni dei quali contenente un ingente quantitativo di immagini e video a contenuto pedopornografjco destinato alla diffusione in rete.