Smantellato un laboratorio di marijuana nelle campagne vibonesi

Mileto (VV), 18 settembre 2025 – L’intervento dei carabinieri delle stazioni di Mileto e Francica, ha reso possibile l’individuazione e lo smantellamento di un laboratorio di marijuana nelle campagne vibonesi, sorprendo due uomini che lavoravano tra piante ed essiccatori.

Il laboratorio aveva aveva sede in un casolare abbandonato di Spatano di Mileto, zona impervia e isolata nella quale i militari, a seguito di un rastrellamento notturno, hanno rinvenuto anche una vasta area di piante già essiccate con strumenti agricoli e un tubo di irrigazione occultato nella vegetazione.

Durante le operazioni di osservazione del casolare , i due occupanti sono stati sorpresi nell’atto di maneggiare le piante al suo interno e prontamente fermati senza che essi opponessero resistenza.

Ad essere sequestrati oltre 102 kg di sostanza grezza e circa 20 grammi di influorescenza già essiccate per un totale di 120 kg di cannabis; quantitativo che avrebbe generato un profitto illecito di decine di migliaia di euro.

I due uomini sono stati posti in arresto e trasferiti presso la Casa Circondarialele di Vigo Valenzia in attesa della convalida del GIP.