Smentita ogni accusa contro l’ospedale di Corigliano -Rossano in merito alla carenza di farmaci

Corigliano- Rossano (Cs), 2/09/2025 – La direzione dell’ospedale di Corigliano Rossano ha smentito la notizia secondo cui la struttura sarebbe carente di farmaci. Una notizia generata a seguito di una polemica sollevata dalla figlia di un paziente.

Secondo quanto riferito dal personale della struttura sanitaria, trattasi in realtà di un equivoco legato al nome commerciale di un solo medicinale: il paziente infatti avrebbe preteso un farmaco di marca, ma l’ospedale disponeva solo dell’equivalente generico. Quest’ultimo non differisce di nulla dall’originale, se non per dicitura: la composizione molecolare quanto l’efficacia rimane invariata.

La direzione afferma inoltre che sono diversi i pazienti che rifiutano l’acquisto di farmaci equivalenti e ha ammesso di tollerare, in alcuni casi, che gli stessi portino i farmaci da casa a condizione che la somministrazione avvenga sempre sotto controllo medico.

A sostegno dell’ospedale, un’indagine interna condotta dalla quale non risulta nulla di anomalo in merito ai farmaci in possesso dalla struttura.

L’ospedale infine, dichiara che nessuno è stato esentato dalle cure e che le scorte di farmaci sono sempre monitorate.