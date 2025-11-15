Smile Cosenza Pallanuoto, esordio europeo da sogno: 13-3 in Romania

La Smile Cosenza Pallanuoto ha scritto una pagina memorabile della propria storia sportiva con un debutto europeo travolgente.

In Romania, la formazione calabrese ha dominato la vasca imponendosi con un netto 13-3, risultato che certifica la forza e la qualità del gruppo allenato da mister Gaetano Occhione.

Una partita senza storia. La squadra cosentina ha preso subito in mano il ritmo del gioco, mostrando grande compattezza difensiva e lucidità in attacco.

l divario tecnico e tattico è apparso evidente già dalle prime battute, con la Smile Cosenza capace di chiudere ogni varco e colpire con precisione nelle ripartenze. Il tabellino finale, 13-3, racconta di una superiorità mai messa in discussione.

Al termine della gara, mister Gaetano Occhione non ha nascosto la propria soddisfazione:

“È una vittoria che ci dà entusiasmo e consapevolezza. Esordire in Europa con un risultato così importante significa che il lavoro fatto finora sta dando frutti. I ragazzi hanno interpretato la partita con grande maturità e ora dobbiamo continuare su questa strada.”

L’esordio europeo rappresentava un banco di prova atteso da tempo, e la Smile Cosenza ha risposto con una prestazione di carattere. La vittoria in Romania non è solo un successo sportivo, ma anche un messaggio chiaro: la squadra è pronta a confrontarsi con le realtà continentali e a portare alto il nome della pallanuoto cosentina.

Con questo risultato, la Smile Cosenza Pallanuoto si candida a essere protagonista della competizione europea. La fiducia del gruppo, la guida esperta di Occhione e l’entusiasmo dei tifosi sono gli ingredienti che possono trasformare questa avventura in un percorso ricco di soddisfazioni.