Smile Cosenza Pallanuoto femminile: seconda vittoria europea travolgente

La Smile Cosenza Pallanuoto femminile continua a scrivere pagine importanti in Europa.

Dopo l’esordio vincente, è arrivata la seconda affermazione continentale, con un risultato netto e senza appello: 21-3. Una prova di forza che conferma la crescita e la determinazione della squadra.

Al termine della gara, mister Occhione ha sottolineato i valori che hanno guidato la prestazione: concretezza nelle scelte e nelle conclusioni, forza fisica e mentale, capace di dominare l’avversario. Ma anche l’mpegno costante, con una risposta di intensità da parte delle ragazze in tutti e quattro i tempi.

“Abbiamo dimostrato di saper mantenere ritmo e concentrazione fino alla fine”, ha dichiarato il tecnico, evidenziando la compattezza del gruppo.

Non c’è tempo per festeggiare: alle 10 di questa mattina la Smile Cosenza sarà di nuovo in acqua, in Romania, per un’altra attesissima partita che potrebbe consolidare ulteriormente il percorso europeo.

La doppia vittoria iniziale alimenta entusiasmo e fiducia, ma anche consapevolezza: il cammino è lungo e serviranno ancora determinazione e sacrificio per confermarsi tra le protagoniste della competizione.

Nel frattempo sono arrivati in Romania anche il presidente Francesco Manna ed il vicepresidente Armando Filomena insieme ad amici e sponsor della squadra.