Smile Cosenza Pallanuoto maschile: festa per la serie B conquistata

La Smile Cosenza Pallanuoto torna ufficialmente in Serie B maschile, completando un percorso straordinario e chiudendo la stagione nel modo più bello: con una vittoria travolgente davanti al pubblico di casa, nella vasca esterna di Campagnano, trasformata per una sera in un’arena di entusiasmo, cori e colori.

La formazione guidata da Gianmarco Manna ha superato in gara due la Swim Academy con un netto 15-4 (4-1, 4-2, 5-1, 2-0), confermando la superiorità già mostrata durante l’intero campionato.

Un cammino impressionante: stagione regolare chiusa imbattuta nel girone siciliano, con un solo pareggio e tutte vittorie, poi i playoff con la sofferta affermazione esterna per 17-14 e infine il trionfo casalingo che ha sancito la promozione.

Gli artefici della promozione scesi in vasca: Mastrangelo, Di Puppo (1), Viola (3), Chiappetta (2), Brunosio, De Luca (1), Romano, Sarro (1), Runco (3), Faro, Palermo (2), Lento (2), Fiorino, Albino.

Una squadra compatta, cresciuta settimana dopo settimana, capace di trasformare il lavoro quotidiano in un risultato storico.

Le parole del tecnico Gianmarco Manna. «I ragazzi sono entrati in campo con una concentrazione incredibile perché volevamo questa vittoria e la promozione in Serie B a tutti i costi. Davanti a un pubblico stupendo, compresi i ragazzi delle giovanili, la squadra è stata bravissima.

Abbiamo dimostrato di essere una grande famiglia e voglio ringraziare il Presidente Francesco Manna, il tecnico Francesco Palermo, il dirigente Aldo Gimigliano, Fabrizio Fortino, altro tecnico delle giovanili, Gaspare Cerzoso dello staff e tutti coloro che ci hanno sostenuto. Stasera è giusto festeggiare perché ce lo meritiamo e nei prossimi giorni programmeremo il futuro».

La promozione è stata accompagnata da un clima speciale: la squadra ha potuto giocare nella vasca esterna e scoperta, una scelta che ha trasformato la partita in un evento.

Spalti gremiti, famiglie, bambini, tifosi storici, cori e bandiere: un’atmosfera che ha fatto la differenza e che ha ricordato quanto la pallanuoto, quando vissuta all’aperto, riesca a coinvolgere e trascinare l’intera comunità.

Il Presidente AQA Francesco Manna ha espresso grande orgoglio per il risultato raggiunto, sottolineando proprio l’importanza del contesto in cui è maturata la vittoria:

«Questa promozione è una gioia immensa per tutta la Smile e per la città. La differenza l’ha fatta anche il pubblico: vedere gli spalti pieni, l’euforia, il calore dei tifosi nella vasca esterna è stato qualcosa di unico. La pallanuoto, quando può essere vissuta all’aperto, diventa spettacolo, comunità, appartenenza.

I ragazzi hanno regalato una serata indimenticabile e questo risultato è il premio al loro impegno e alla passione di tutto l’ambiente».

La promozione della Smile Cosenza Pallanuoto rappresenta un passo importante per il movimento maschile cittadino e regionale, confermando la crescita del settore e la capacità delle realtà locali di competere e vincere con programmazione, lavoro e identità.