“Soft clubbing”, la musica cambia orario: nasce la socialità diurna tra brunch e dj set

Musica elettronica in pieno giorno, colazioni condivise, biciclette, mare e socialità lenta. È dentro questo scenario che si inserisce il fenomeno del “soft clubbing”, format sempre più diffuso anche nelle località costiere e capace di proporre un modo diverso di vivere la musica e gli spazi dell’incontro.

L’appuntamento è previsto mercoledì 13 maggio, dalle ore 10 alle 15, nella location di Plaja Sclavorum, a Praia a Mare, e segue proprio questa linea culturale: dj set in fascia diurna, atmosfera rilassata e una dimensione che mette insieme convivialità, paesaggio e leggerezza. Un linguaggio contemporaneo che si allontana dall’idea tradizionale del club legato esclusivamente alla notte e agli eccessi. Il “soft clubbing” nasce infatti da una trasformazione più ampia nei comportamenti sociali e nelle abitudini delle nuove generazioni. La musica diventa parte di un’esperienza più lenta, vissuta alla luce del sole, tra colazioni, brunch, movimento outdoor e momenti di aggregazione informale.

Anche il linguaggio estetico di questi eventi racconta un cambiamento preciso: meno sovraccarico visivo, più attenzione all’atmosfera, ai dettagli e alla qualità del tempo condiviso. Non soltanto intrattenimento, ma un modo differente di abitare i luoghi e vivere la socialità.

In questo contesto si inserisce anche l’esperienza di Pensavo Peggio, realtà che sembra muoversi lungo una linea contemporanea fatta di musica, identità e ricerca di formule nuove, capaci di mescolare relax, territorio e cultura urbana in maniera spontanea e non convenzionale.

L’iniziativa coinvolge inoltre diverse realtà locali, tra cui la Pro Loco di Praia a Mare e Aquaexperience, insieme al partner Manuel Olivieri, proprietario di Plaja Sclavorum, in un’ottica di collaborazione territoriale che punta a creare connessioni tra esperienze differenti, valorizzando il mare, gli spazi aperti e nuove forme di aggregazione legate al benessere e alla cultura del tempo condiviso.