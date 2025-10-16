“Sole nero su San Giovanni in Fiore”: la verità dimenticata torna alla luce

Cosenza, 16 ottobre 2025 – Venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 17:30, il Terrazzo Pellegrini di Cosenza ospiterà la presentazione di “Sole Nero su San Giovanni in Fiore” (Luigi Pellegrini Editore, 2025), il nuovo romanzo di Tommaso Scicchitano che riporta alla luce uno degli episodi più drammatici e rimossi della storia calabrese del Novecento.

Il 2 agosto 1925, nel cuore della Sila, a San Giovanni in Fiore, una manifestazione popolare per chiedere pane e giustizia fu repressa nel sangue. Innocenti caddero sotto i colpi delle forze fasciste. Il regime fece di tutto per cancellare l’accaduto dalla memoria collettiva. Quasi un secolo dopo, Tommaso Scicchitano restituisce voce a quelle vittime attraverso gli occhi di Margherita Bilotti, giovane maestra cosentina testimone di quella tragedia.

“Questo libro accade una volta sola nel tempo lungo della mia città”, scrive nella prefazione Rosaria Succurro, Sindaco di San Giovanni in Fiore. “È un’opera necessaria: alla letteratura, alla memoria, a San Giovanni in Fiore. È una verità narrata, scavata nella carne viva della storia.”

“Sole Nero su San Giovanni in Fiore” intreccia rigore storico e intensità narrativa. La protagonista, Margherita Bilotti, arriva sull’altopiano silano nel 1924 con i suoi libri e i suoi ideali di giovane insegnante. Si scontra con la miseria, l’analfabetismo, ma anche con la bellezza selvaggia di quella terra. E si innamora dell’uomo sbagliato: Ermanno Iaquinta, capo fascista locale e rampollo di una famiglia di latifondisti.

Quando il 2 agosto 1925 il sangue bagna le pietre di San Giovanni, Margherita deve scegliere tra il silenzio complice e la fedeltà alla verità.