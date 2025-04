Solidarietà da parte di Filippo Mancuso all’imprenditore Emanuele Ionà

“Solidarietà e vicinanza all’imprenditore Emanuela Ionà per il grave atto intimidatorio ai danni della sua concessionaria di automobili a Campo Calabro.

Dinanzi a gesti cosi spregiudicati e diretti a condizionare l’iniziativa privata, in un territorio che ha bisogno di salvaguardare il proprio tessuto produttivo per generare ricchezza e nuova occupazione, c’è bisogno non solo dell’intervento delle forze dell’ordine e della magistratura a cui si è grati per l’impegno quotidiano che dispiegano a tutela della legalità, ma di una reazione sempre più forte e risoluta della società civile”.

Così il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso