Solidarietà del COA di Palmi all’Avv. Bellocco per l’incendio della sua auto

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) di Palmi esprime la sua più sincera vicinanza all’Avv. Giuseppe Bellocco in seguito all’incendio della sua autovettura.

Nota integrale

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi appresa

la notizia dell’incendio della autovettura dell’Avv. Giuseppe Bellocco esprime al collega la più sincera vicinanza.

Questo atto vandalico inaccettabile, rappresenta un’aggressione non solo alla sua proprietà, ma anche alla sua persona ed alla nostra professione.

In questo momento difficile per il collega, certi di interpretare il pensiero di tutti gli Avvocati del Foro di Palmi sostieniamo con tutta la nostra solidarietà il collega Giuseppe Bellocco, confidando nelle autorità competenti che possano individuare i responsabili di questo vile atto e che possano essere assicurati alla giustizia.

Con solidarietà e stima,

Il Presidente del COA di Palmi

AVV. Angelo Rossi