Solidarietà del Consorzio Macramè all’Associazione Don Milani per il vile atto all’ex Lido Acquarius di Marina di Gioiosa Ionica

Il Consorzio Macramè esprime piena solidarietà e profonda vicinanza all’Associazione Don Milani di Gioiosa Ionica per il grave atto che ha colpito l’ex Lido Acquarius, bene confiscato alla criminalità organizzata e oggi affidato all’Associazione per finalità sociali e di inclusione.

L’Associazione Don Milani è socia del Consorzio Macramè, con il quale condivide valori, impegni e progettualità volti a costruire percorsi di riscatto nei territori più fragili della Calabria, attraverso la promozione della legalità, della giustizia sociale e dell’economia solidale.

Proprio in questa cornice, a testimonianza ulteriore dell’impegno della Don Milani, si inserisce, ad esempio il progetto “Giochiamo a crescere”, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, del quale Macramè è capofila e l’Associazione Don Milani partner attivo con uno dei tre Spazi Gioco previsti dal progetto che ha sede, anch’esso, in un altro bene confiscato alle mafie sempre assegnato alla Don Milani.

L’ex Lido Acquarius è anche al centro del progetto “Lido Don Milani”, sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD, che ha riconosciuto il valore della proposta di restituzione del bene alla collettività attraverso percorsi di inclusione, cittadinanza attiva e sviluppo locale.

Questo intervento mira a rigenerare un luogo simbolico trasformandolo in spazio aperto e condiviso, con attività rivolte ai giovani, alle famiglie e alla comunità tutta.

L’attentato subito è un atto vile contro chi, con coerenza e passione, lavora ogni giorno per costruire alternative concrete alla cultura dell’illegalità.

È un gesto che tenta di spezzare percorsi di speranza, ma che non scalfisce l’impegno condiviso che, come Consorzio, continuiamo a portare avanti accanto all’Associazione Don Milani.

Insieme ribadiamo che nessuna intimidazione potrà farci arretrare nel cammino collettivo per una Calabria più giusta, inclusiva e libera dalle mafie.