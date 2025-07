Solidarietà della FILT CGIL Calabria ai Lavoratori licenziati dalla Alcom

La Filt Cgil esprime la solidarietà ai Lavoratori licenziati dalla Alcom, anche loro, come i Lavoratori licenziati dalla Treemme, vengono “puniti” solo perché si sono ribellati allo sfruttamento ormai perpetrato da anni nei loro confronti.

Molte cose accomunano questi lavoratori, in primis l’iscrizione al sindacato, la rivendicazione dei propri diritti, la completa applicazione del CCNL, il sistema “malato” degli appalti, gli orari di lavoro, la rete di distribuzione del marchio Conad.

Anche la Filt Cgil, così come la Filcams, sta denunciando tutta una serie di inadempienze presso le sedi competenti, non ci fermeremo ne ci faremo intimidire dalle vili azioni messe in atto dai datori di lavoro, che hanno un solo obiettivo, fare profitto sfruttando il bisogno di lavoro in quell’area, dove, sta passando un principio che bisogna ringraziare chi ti dà un posto di lavoro e non lamentarsi di nulla, perché è già tanto se hai un lavoro!

Non ci fermeremo, la Cgil a tutti i livelli sarà a fianco di questi Lavoratori, metteremo in campo tutte le azioni anche legali a loro tutela, basta soprusi!

Qualcuno dovrà spiegare alle autorità perché è vietata l’iscrizione al sindacato in queste realtà!

Il sindacato è tutela individuale e collettiva, è sicurezza sul lavoro, è difesa del lavoro e dei Lavoratori per migliori condizioni di lavoro.

Ma statene certi, che la nostra battaglia nella difesa dei diritti non si fermerà così facilmente, anzi, saremo ancora più presenti in quelle realtà produttive che impediscono l’azione sindacale, perché nessun datore di lavoro può negare questo diritto costituzionale.

La Filt, la Filcams e la Cgil non si fermeranno fin quando giustizia sarà fatta, il lavoro deve essere dignitoso, il lavoro è un elemento fondamentale per la crescita ed il benessere dell’individuo e della comunità, non può essere sfruttamento della persona!