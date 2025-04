Solidarietà dell’amministrazione comunale di San Ferdinando al presidente Andrea Agostinelli

San Ferdinando non è una città abituata a questi episodi e non ha nessuna intenzione di abituarcisi” queste le parole del sindaco, Luca Gaetano che, a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità cittadina, esprime sdegno e disappunto per il danneggiamento dell’auto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli.

L’episodio rappresenta un atto vile e inaccettabile che, oltre alla persona, colpisce le istituzioni che egli rappresenta e ciò rende ancora più grave l’accaduto.

A nome della comunità di San Ferdinando, esprimiamo la nostra più ferma condanna per questo spregevole evento e la più sentita solidarietà al Presidente. Confidiamo nelle forze dell’ordine affinché facciano piena luce sull’accaduto e individuino al più presto i responsabili di questo ignobile gesto.

San Ferdinando è una terra di lavoro e di pacifica convivenza civile che ambisce a divenire avamposto di legalità in un contesto territoriale molto complesso.

Per tutti questi motivi respinge con forza ogni forma di intimidazione e ogni condotta difforme dal rispetto della legge e delle Istituzioni. Gesti come questo non ci appartengono e non scalfiranno l’impegno di chi ogni giorno opera per lo sviluppo ordinato e civile del nostro territorio.