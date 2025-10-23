Solidarietà dell’UNPLI Calabria alla Pro Loco di Soverato e al presidente Chiaravalloti

di Nicoletta Toselli

Il Consiglio Regionale delle Pro Loco della Calabria ha espresso, attraverso una nota ufficiale, la propria vicinanza e solidarietà alla Pro Loco di Soverato e al suo presidente Giuseppe Chiaravalloti, da anni punto di riferimento per la promozione culturale e turistica della città e dell’intera costa ionica catanzarese.

La dichiarazione arriva in un momento di difficoltà per l’associazione, al centro di alcune vicende giudiziarie e amministrative che, secondo quanto sottolineato nel documento, rischiano di rallentare o compromettere l’impegno portato avanti nel tempo dai volontari.

Di seguito il testo integrale del comunicato diffuso dal Consiglio Regionale UNPLI Calabria:

“Il Consiglio Regionale delle Pro Loco della Calabria esprime piena solidarietà e vicinanza alla Pro Loco di Soverato, e del suo Presidente Giuseppe Chiaravalloti, realtà da sempre punto di riferimento per la promozione culturale e turistica della città e dell’intera costa ionica catanzarese.

Siamo profondamente rammaricati per le difficoltà che l’associazione sta vivendo a causa di iniziative giudiziarie e amministrative che rischiano di compromettere l’impegno e i risultati di anni di attività volontaria, riconosciuta e apprezzata dal territorio.

Le Pro Loco rappresentano un presidio di cittadinanza attiva e di amore per la propria comunità, e meritano rispetto e tutela. Siamo certi che la verità e la correttezza dell’operato della Pro Loco di Soverato emergeranno con chiarezza, consentendo di ripristinare al più presto la piena operatività e la serenità dell’associazione.

L’UNPLI Calabria conferma il proprio sostegno morale e istituzionale alla Pro Loco di Soverato, e del suo Presidente Giuseppe Chiaravalloti, rinnovando l’invito a tutte le Pro Loco calabresi a stringersi attorno al collega di Soverato in un abbraccio di solidarietà, nella convinzione che solo l’unità e la collaborazione possano garantire la tutela e la forza del nostro movimento”.

Il Consiglio Regionale UNPLI Calabria”

Il messaggio dell’UNPLI Calabria si inserisce in un momento delicato per il mondo del volontariato culturale, riaffermando il ruolo delle Pro Loco come presidio di comunità e di partecipazione civile, elementi fondamentali per la tutela e la valorizzazione dei territori calabresi.