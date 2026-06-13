Solidarietà: i panificatori CLAAI donano il “Pane di Sant’Antonio” ai migranti della Tendopoli di San Ferdinando

In occasione della ricorrenza di Sant’Antonio, i panificatori aderenti alla CLAAI (Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane) hanno promosso una significativa iniziativa di solidarietà nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, distribuendo 300 pagnotte di pane.

Stamattina, presso la Chiesa dell’Immacolata di Polistena, Padre Peter ha benedetto il pane. Di queste pagnotte, 100 sono state consegnate all’Associazione di volontariato “Il Cenacolo”, guidata da Bartolo Mercuri, per essere destinate ai migranti ospitati nella Tendopoli di San Ferdinando-Rosarno. La parte restante della produzione è stata distribuita attraverso i panifici aderenti e altre parrocchie del territorio.

Con questo gesto, i panificatori CLAAI hanno voluto esprimere vicinanza concreta a chi vive in condizioni di disagio, donando un prodotto che è da sempre simbolo di condivisione, accoglienza e fratellanza.

L’iniziativa affonda le sue radici in un’antica tradizione di carità, ancora fortemente sentita nella Piana di Gioia Tauro.

La consuetudine richiama il miracolo della resurrezione del piccolo Tommasino: la madre, disperata, promise a Sant’Antonio di donare ai poveri tanto pane quanto il peso del figlio se fosse tornato in vita.

Ottenuto il miracolo, nacque la tradizione che vede i genitori promettere del pane ai meno abbienti in cambio di protezione per i propri figli.

“Oggi, purtroppo, il pane manca ancora sulla tavola di molte persone, a partire dai migranti che vivono in condizioni di estrema povertà.

“Il gesto dei panificatori, del direttivo e delle PMI aderenti a CLAAI tra cui la ditta ‘I Fornai’ dei Fratelli Lamanna di Cinquefrondi, Antonino Celano e Totò Tavilla assume un profondo significato di sensibilità verso i più deboli e ci incoraggia a proseguire nella lotta contro la fame e l’esclusione sociale”, ha dichiarato Bartolo Mercuri, responsabile dell’Associazione “Il Cenacolo”.

Giuseppe Bellamena, Presidente dei Panificatori della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa:

“La risposta del direttivo e di tutti i collaboratori conferma la straordinaria generosità di una categoria che, nonostante le difficoltà economiche del momento, non si tira mai indietro quando si tratta di offrire un aiuto concreto a chi ha più bisogno”.

A concludere, il Segretario CLAAI Rosario Antipasqua:

“Questa iniziativa rientra nello spirito della nostra categoria che, spesso senza clamore, offre ogni giorno il pane ai più poveri. È un gesto d’amore quotidiano verso il prossimo. Sono profondamente orgoglioso del ruolo sociale che i nostri artigiani svolgono costantemente sul territorio”.