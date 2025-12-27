“Somebody Scream” – La nuova traccia di Gabry Sangineto & Jame Starck sulla storica TRAX Records

È ufficialmente uscita “Somebody Scream”, la nuova potente traccia firmata da Gabry Sangineto e Jame Starck, pubblicata da una delle etichette più leggendarie della musica elettronica: TRAX Records.

Trax è un’etichetta discografica di musica house con sede a Chicago fondata nel 1985. Nel corso degli anni, Trax Records ha contribuito in modo determinante a plasmare il sound della musica house, pubblicando brani classici di artisti leggendari come Marshall Jefferson, Frankie Knuckles, Joe Smooth, Ron Hardy, Screamin’ Rachael e molti altri.

L’etichetta ha continuato a dettare le tendenze con nuovi artisti entusiasmanti, che hanno affascinato e innovato in luoghi come Berghain, Ibiza Radio, Movement, Boiler Room, NTS e altri ancora.

La creatività rivoluzionaria di TRAX continua a svolgere un ruolo fondamentale nello sviluppo della scena house music nella sua sede di Chicago e a livello globale.

La musica che pubblica è senza dubbio una forza influente e leader nel mondo della musica elettronica.

“Somebody Scream” è un omaggio alle radici della house, con un groove energico e un’estetica sonora che richiama le atmosfere dei dancefloor più puri, ma con una produzione moderna e avvolgente.

Una traccia pensata per far alzare le mani al cielo e urlare, letteralmente.

Per Gabry Sangineto e Jame Starck, la firma su Trax rappresenta un traguardo di prestigio e un riconoscimento della qualità del loro lavoro, in sintonia con una label che ha fatto la storia e continua a scriverla ogni giorno.

“Somebody Scream” è disponibile ora su tutte le piattaforme.

Video link: https://www.instagram.com/reel/DSGSbxbDN0M/?igsh=MW8yMTgzNGxqNWdhNA==