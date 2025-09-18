Sopralluogo nella zona Nord, Falcomatà: «Massima attenzione per viabilità e sicurezza nelle aree periferiche»

Sopralluogo tecnico del sindaco Giuseppe Falcomatà, nella zona Nord di Reggio, in relazione agli interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali.

L’occasione ha consentito al primo cittadino di verificare lo stato di avanzamento del progetto esecutivo “Interventi per la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e del corpo stradale lungo le strade comunali”, con particolare riferimento al lotto relativo alle aree di Sambatello, Diminniti, Catona, Contrada Prioli e Rosalì, per un importo complessivo lordo pari a 1.107.141,66 euro.

Il progetto, curato dal Rup Bruno Doldo, direttore dei lavori Domenico Macrì, è suddiviso in otto lotti funzionali che interesseranno l’intero tratto da Catona fino a Rosalì.

Gli interventi previsti riguardano la fresatura e scarifica del manto stradale, il ripristino e la sostituzione delle basole dei canali di scolo delle acque reflue, la pulizia delle cunette e delle condotte e, ove necessario, lo spurgo delle stesse.

«Un ulteriore segnale concreto di attenzione per i cittadini che vivono nelle zone premontane e periferiche della città ha chiarito il sindaco la sicurezza stradale riveste priorità e interventi come questo mirano non solo a migliorare la percorribilità delle strade, ma anche a garantire condizioni di maggiore sicurezza per automobilisti e pedoni.

Non è un intervento isolato, ma un piano complessivo, articolato in più lotti, che consentirà di intervenire in maniera organica e strutturata su tutto il territorio, migliorando la qualità della vita e l’accessibilità anche delle zone più decentrate.

L’Amministrazione comunale ha concluso Falcomatà continuerà a monitorare lo stato dei lavori e a informare i cittadini sugli sviluppi del progetto».