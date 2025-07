“Sorsi nel Borgo” illumina l’estate di Verbicaro il 12 Luglio con musica e sapori

“Sorsi nel Borgo” tornerà a incantare Verbicaro (CS) sabato 12 Luglio 2025.

La seconda delle tre serate in programma promette un’esperienza indimenticabile, un connubio perfetto tra divertimento, eccellenze enogastronomiche locali e la magia della musica dal vivo, il tutto immerso nell’atmosfera suggestiva di Piazza Moscatello.

A partire dalle ore 19:30, Piazza Moscatello si animerà per accogliere residenti e visitatori. Sarà l’occasione ideale per sorseggiare drink di qualità, circondati dal fascino autentico del nostro borgo, e per ritrovarsi, chiacchierare e godersi le serate estive in compagnia.

Il momento clou della serata sarà il concerto live, con inizio alle ore 21:30, che vedrà protagonisti i DuoMetrica, composti da Pietro Iuliano (voce e chitarra) e Michele De Caro (chitarra), pronti a regalare emozioni con la loro musica.

L’evento è realizzato grazie al contributo della BCC Calabria Nord e vede la prestigiosa partnership ufficiale di Verbicaro Viti e Vini, a sottolineare l’importanza della valorizzazione delle risorse e delle produzioni locali.

“Sorsi nel Borgo” rappresenta un’opportunità unica per vivere un aperitivo e una seconda serata all’insegna della convivialità e della cultura, un appuntamento imperdibile per chi desidera continuare l’estate con il ritmo giusto e scoprire o riscoprire le bellezze di Verbicaro.