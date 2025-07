SOSAMARE nei boschi di Laino Borgo, l’iniziativa ecologica di Udicon

L’impegno ecologico e la promozione di corrette abitudini nell’utilizzo e nella frequentazione di boschi e aree verdi sono fondamentali per la salvaguardia del nostro ambiente.

È con questo spirito che si è svolta l’iniziativa ecologica #SOSAMARE, una giornata dedicata al rispetto per l’ambiente e alla sensibilizzazione su temi delicati come l’abbandono dei rifiuti e l’educazione ambientale.

È quanto fanno sapere Ferruccio Colamaria e Anna Angelo Pignataro, rispettivamente presidente provinciale e responsabile zonale UDiCon Altomonte, che insieme a circa trenta volontari hanno preso parte all’iniziativa tenutasi lo scorso sabato (28 giugno) promossa dalla presidente nazionale dell’Associazione Martina Donini.

L’evento si è svolto lungo il sentiero del fiume Lao, nel territorio di Laino Borgo. Un comune sottolinea il Consigliere nazionale che destina massima attenzione alle tematiche ambientali e al quale va il nostro ringraziamento per la fattiva collaborazione messa in atto nel corso dell’iniziativa.

Sono diversi i gruppi che hanno preso parte attiva alla manifestazione, dimostrando un forte spirito di collaborazione e impegno civico.

Tra i partecipanti, il Centro Anziani Snap Laino, rappresentato da Luigi Carvosa e dal vice Francesco Pennella, lo Snaf con Pietro Epifanio, UDiCon Scalea con Leo Cazzolato, UDiCon Cariati con Cristoforo Mangone ed Epas con Pierpaolo Stellato.

Un ringraziamento particolare sottolinea Colamaria va a Franco Pignataro del gruppo Fna Acquario, per la preziosa collaborazione e il coordinamento dell’evento, insieme ai gruppi di Altomonte, San Marco e Trebisacce.

La sinergia tra le diverse realtà ha reso possibile la riuscita di questa importante giornata dedicata alla tutela del nostro patrimonio naturale.

Queste giornate aggiunge e conclude Anna Angela Pignataro ci ricordano quanto sia importante prendersi cura dell’ambiente e agire insieme per tutelarlo.

L’iniziativa #SOSAMARE rappresenta un chiaro esempio di come la collaborazione tra associazioni, cittadini e amministrazioni locali sia fondamentale per promuovere una cultura del rispetto ambientale e per contrastare l’inquinamento, salvaguardando la bellezza e la salute dei territori.